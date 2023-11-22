Ученые назвали полезные и опасные свойства красного вина

Красное вино является одним из самых вкусных алкогольных напитков, которые могут КАК принести пользу, так и нанести вред человеческому здоровью.

Почему красное вино может спровоцировать головную боль

Иностранные ученые пришли к выводу, что фенольные флавоноиды, содержащиеся в виноградных косточках и кожице, могут быть причиной головных болей после употребления вина.

По их словам, эти соединения, придающие красному вину цвет и вкус, в человеческом организме превращаются в вещества, которые могут спровоцировать накопление токсического ацетальдегида в крови.

Высокие уровни этого вещества могут вызвать неприятные симптомы, такие как головные боли, тошнота, покраснение лица и потливость. Ученые планируют провести клинические испытания, чтобы подтвердить эту теорию и, возможно, предложить решение для предотвращения подобных проблем во время употребления вина. Поделиться

Что важно знать о пользе вина

Ученые также обращают внимание на то, что в вине есть вещества, которые потенциально способны предотвратить диабет или инфаркт, а также, по всей вероятности, продлить жизнь.

Однако пока не удалось выяснить, в каких количествах и как эти вещества помогают людям.

При этом доподлинно известно, что употребление алкоголя приводит к разным проблемам со здоровьем, в том числе нескольким видам рака. Безопасной дозы алкоголя нет. Однако доза важна: чем больше человек пьет, тем выше риски для здоровья. Поделиться

По словам ученых, то, что раньше называли безопасным количеством, теперь стало дозой низкого риска.

Что важно понимать, речь идет об одном напитке в день для женщин и двух для мужчин.