Ученые назвали полезные и опасные свойства красного вина

Красное вино является одним из самых вкусных алкогольных напитков, которые могут КАК принести пользу, так и нанести вред человеческому здоровью.
Почему красное вино может спровоцировать головную боль
Иностранные ученые пришли к выводу, что фенольные флавоноиды, содержащиеся в виноградных косточках и кожице, могут быть причиной головных болей после употребления вина.
По их словам, эти соединения, придающие красному вину цвет и вкус, в человеческом организме превращаются в вещества, которые могут спровоцировать накопление токсического ацетальдегида в крови.
Что важно знать о пользе вина
Ученые также обращают внимание на то, что в вине есть вещества, которые потенциально способны предотвратить диабет или инфаркт, а также, по всей вероятности, продлить жизнь.
Однако пока не удалось выяснить, в каких количествах и как эти вещества помогают людям.
По словам ученых, то, что раньше называли безопасным количеством, теперь стало дозой низкого риска.
Что важно понимать, речь идет об одном напитке в день для женщин и двух для мужчин.
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