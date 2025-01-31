За результатами останніх досліджень, на тлі стрімкого розвитку технологій те медицини, науковці вже не виключають, що представники кількох наступних поколінь зможуть доживати до 150 років.

Скільки максимально може прожити людина

Науковці з Сінгапуру попереджають, що існує чітка межа, яка у відповідності до біологічних процесів, позбавляє організм усіх способів до відновлення.

Дослідники провели вивчення тисячі зразків крові людей зі США та Великої Британії, прагнучи зрозуміти, як організм людини справляється зі стресом, хворобами та відновленням з плином часу.

Довгожителька

Серед ключового, що вдалось встановити, з віком організм знижує здатність стрімкого відновлення після хвороб і травм. Це прогресуюче зниження називається фізіологічною стійкістю, яка фактично і визначає тривалість життя.

Що відбувається з організмом у віці після 100 років

Провідний автор дослідження Тімоті Пиркова зазначає, що процес старіння фактично є уповільненим руйнуванням здатності організму підтримувати стабільність.

З рештою тіло стає надзвичайно крихким і навіть незначні фактори стресу у вигляді легкої інфекції, можуть призвести до повної відмови системи.

Використовуючи сучасні математичні моделі, дослідники підрахували, що абсолютна межа людського життя знаходиться десь між 120 і 150 роками. За цим порогом навіть найздоровіші люди втратять будь-яку здатність відновлюватися після порушень здоров'я, що призведе до неминучого збою системи, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

За словами авторів дослідження, навіть у разі виліковності раку, серцево-судинних захворюваннь та інші хронічніх хвороб, зменшення здатності до самовідновлення всеодно обмежуватиме тривалість людського життя.

По суті, організм досягає точки, коли він просто не може більше відновлювати себе, незалежно від того, наскільки здоровим він був.

Водночас у майбутньому такі галузі, як біотехнології, регенеративна медицина та клітинне перепрограмування можуть запропонувати нові способи сповільнити втрату життєстійкості та, можливо, переступити 150-річний бар'єр тривалості життя людини.