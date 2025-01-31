По результатам последних исследований, на фоне стремительного развития технологий медицины, ученые уже не исключают, что представители нескольких последующих поколений смогут доживать до 150 лет.
Главные тезисы
- Физиологическая стойкость организма с возрастом снижается, что приводит к ограничению способности восстановления после заболеваний и травм.
- Процесс старения представляет собой вялотекущее разрушение способности организма поддерживать стабильность.
- Даже самые здоровые люди теряют способность к самовосстановлению после определенного возраста, что ограничивает продолжительность жизни.
- Ученые исследуют биотехнологии и медицину, чтобы предложить новые методы продления жизни и преодоления барьера в 150 лет.
Сколько максимально может прожить человек
Ученые из Сингапура предупреждают, что существует четкая граница, которая в соответствии с биологическими процессами лишает организм всех способов восстановления.
Исследователи провели изучение тысячи образцов крови людей из США и Великобритании, стремясь понять, как организм человека справляется со стрессом, болезнями и восстановлением с течением времени.
Среди ключевых, что удалось установить, с возрастом организм снижает способность стремительного восстановления после болезней и травм. Это прогрессирующее понижение называется физиологической устойчивостью, которая фактически и определяет продолжительность жизни.
Что происходит с организмом в возрасте после 100 лет
Ведущий автор исследования Тимоти Пыркова отмечает, что процесс старения фактически является замедленным разрушением способности организма поддерживать стабильность.
С остальным тело становится чрезвычайно хрупким и даже незначительные факторы стресса в виде легкой инфекции могут привести к полному отказу системы.
По словам авторов исследования, даже в случае излечимости рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней, уменьшение способности к самовосстановлению все равно будет ограничивать продолжительность человеческой жизни.
В сущности, организм достигает точки, когда он просто не может больше восстанавливать себя, независимо от того, насколько здоров он был.
В будущем такие области, как биотехнологии, регенеративная медицина и клеточное перепрограммирование, могут предложить новые способы замедлить потерю жизнестойкости и, возможно, переступить 150-летний барьер продолжительности жизни человека.
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