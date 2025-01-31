Ученые назвали максимально возможную продолжительность человеческой жизни
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые назвали максимально возможную продолжительность человеческой жизни

Старение
Читати українською
Источник:  online.ua

По результатам последних исследований, на фоне стремительного развития технологий медицины, ученые уже не исключают, что представители нескольких последующих поколений смогут доживать до 150 лет.

Главные тезисы

  • Физиологическая стойкость организма с возрастом снижается, что приводит к ограничению способности восстановления после заболеваний и травм.
  • Процесс старения представляет собой вялотекущее разрушение способности организма поддерживать стабильность.
  • Даже самые здоровые люди теряют способность к самовосстановлению после определенного возраста, что ограничивает продолжительность жизни.
  • Ученые исследуют биотехнологии и медицину, чтобы предложить новые методы продления жизни и преодоления барьера в 150 лет.

Сколько максимально может прожить человек

Ученые из Сингапура предупреждают, что существует четкая граница, которая в соответствии с биологическими процессами лишает организм всех способов восстановления.

Исследователи провели изучение тысячи образцов крови людей из США и Великобритании, стремясь понять, как организм человека справляется со стрессом, болезнями и восстановлением с течением времени.

Исследователи определили максимально предельный возраст человека
Долгожительница

Среди ключевых, что удалось установить, с возрастом организм снижает способность стремительного восстановления после болезней и травм. Это прогрессирующее понижение называется физиологической устойчивостью, которая фактически и определяет продолжительность жизни.

Что происходит с организмом в возрасте после 100 лет

Ведущий автор исследования Тимоти Пыркова отмечает, что процесс старения фактически является замедленным разрушением способности организма поддерживать стабильность.

С остальным тело становится чрезвычайно хрупким и даже незначительные факторы стресса в виде легкой инфекции могут привести к полному отказу системы.

Используя современные математические модели, исследователи подсчитали, что абсолютный предел человеческой жизни находится где-то между 120 и 150 годами. За этим порогом даже самые здоровые люди потеряют любую способность восстанавливаться после нарушений здоровья, что приведет к неизбежному сбою системы, подчеркивается в материале.

По словам авторов исследования, даже в случае излечимости рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней, уменьшение способности к самовосстановлению все равно будет ограничивать продолжительность человеческой жизни.

В сущности, организм достигает точки, когда он просто не может больше восстанавливать себя, независимо от того, насколько здоров он был.

В будущем такие области, как биотехнологии, регенеративная медицина и клеточное перепрограммирование, могут предложить новые способы замедлить потерю жизнестойкости и, возможно, переступить 150-летний барьер продолжительности жизни человека.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые узнали об еще одном факторе сохранения долголетия
Мать и дочь
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Американские ученые испытывают инновационный метод сохранения долголетия
Долгожительница
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Умер самый старый человек в мире Томико Итоока. В чем был секрет ее долголетия
Томико Итоока

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?