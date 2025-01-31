По результатам последних исследований, на фоне стремительного развития технологий медицины, ученые уже не исключают, что представители нескольких последующих поколений смогут доживать до 150 лет.

Сколько максимально может прожить человек

Ученые из Сингапура предупреждают, что существует четкая граница, которая в соответствии с биологическими процессами лишает организм всех способов восстановления.

Исследователи провели изучение тысячи образцов крови людей из США и Великобритании, стремясь понять, как организм человека справляется со стрессом, болезнями и восстановлением с течением времени.

Долгожительница

Среди ключевых, что удалось установить, с возрастом организм снижает способность стремительного восстановления после болезней и травм. Это прогрессирующее понижение называется физиологической устойчивостью, которая фактически и определяет продолжительность жизни.

Что происходит с организмом в возрасте после 100 лет

Ведущий автор исследования Тимоти Пыркова отмечает, что процесс старения фактически является замедленным разрушением способности организма поддерживать стабильность.

С остальным тело становится чрезвычайно хрупким и даже незначительные факторы стресса в виде легкой инфекции могут привести к полному отказу системы.

Используя современные математические модели, исследователи подсчитали, что абсолютный предел человеческой жизни находится где-то между 120 и 150 годами. За этим порогом даже самые здоровые люди потеряют любую способность восстанавливаться после нарушений здоровья, что приведет к неизбежному сбою системы, подчеркивается в материале. Поделиться

По словам авторов исследования, даже в случае излечимости рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней, уменьшение способности к самовосстановлению все равно будет ограничивать продолжительность человеческой жизни.

В сущности, организм достигает точки, когда он просто не может больше восстанавливать себя, независимо от того, насколько здоров он был.

В будущем такие области, как биотехнологии, регенеративная медицина и клеточное перепрограммирование, могут предложить новые способы замедлить потерю жизнестойкости и, возможно, переступить 150-летний барьер продолжительности жизни человека.