За висновками дослідників з Кембріджського університету у Великій Британії, для зміцнення імунної системи та уникнення ризику таких хвороб як інсульт, діабет 2 типу та інших серцево-судинних захворювань достатньо активно взаємодіяти з близькими людьми.
Головні тези:
- Соціальна взаємодія з близькими людьми сприяє зміцненню імунітету та захисту від хвороб серця та інших захворювань.
- Самотність та ізоляція можуть призвести до зростання рівня шкідливих білків в організмі, що негативно впливає на здоров'я.
- Виявлено 5 білків, рівень яких зростає внаслідок почуття самотності, асоційованих із запальними процесами, вірусними інфекціями, та серцево-судинними захворюваннями.
- Білки також відіграють важливу роль у розвитку діабету та інсульту.
- Особливу увагу привертають два білки: ADM та ASGR1, які пов'язані з ризиком передчасної смерті, змінами у мозку та серцево-судинними захворюваннями.
Як соціальна взаємодія зміцнює імунітет і захищає від небезпечних хвороб
У рамках власного дослідження, науковці провели аналіз білків зі зразків крові понад 42 тис учасників дослідження і встановили, що соціальна ізоляція та самотність пов’язані з ризиками підвищення рівня певних білків, які негативно впливають на здоров’я.
Соціальна ізоляція розглядалась як об’єктивний фактор, який враховує, чи веде людина самотній образ життя, наскільки часто вона спілкується з іншими і наскільки активну участь приймає у соціальних відносинах.
У той же час самотність є суб’єктивним почуттям, яка відображує рівень самотності з точку зору самої особи.
Науковцями були вивчена інформація від різних груп учасників дослідження із врахуванням віку, статі, соціально-економічного статусу та частоти спілкування з рідними та друзями.
За результатами аналізу було виявлено 175 білків, пов’язаних із соціальною ізоляцією, та 26 білків, які пов’язані із досвідом самотності.
При цьому 85% білків, асоційованих із самотністю, також були пов’язані з соціальною ізоляцією.
Як самотність та ізоляція впливають на рівень небезпечних білків в організмі людини
Для того, аби з’ясувати, як саме самотність та ізоляція впливають на рівень цих білків, науковці використали метод рандомізації Менделя і залучили до аналізу штучний інтелект.
Це дозволило виявити п’ять білків, рівень яких зростає внаслідок почуття самотності.
Переважна кількість цих білків пов’язана із процесами запалень, вірусними інфекціями, та серцево-судинними захворюваннями.
Окрім цього білки відіграють важливу роль у розвитку діабету та інсульту.
Особливу увагу науковців привернули два білки з найбільшою активністю.
Один з них, ADM, виявився пов’язаним із підвищеним ризиком передчасної смерті та змінами в областях мозку, що відповідають за сприйняття внутрішнього стану організму. Інший білок, ASGR1, асоціюється з високим рівнем холестерину та збільшеним ризиком серцево-судинних захворювань.
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