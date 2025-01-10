Науковці назвали найпростіший спосіб зміцнити імунітет
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці назвали найпростіший спосіб зміцнити імунітет

Рукостискання
Джерело:  Nature

За висновками дослідників з Кембріджського університету у Великій Британії, для зміцнення імунної системи та уникнення ризику таких хвороб як інсульт, діабет 2 типу та інших серцево-судинних захворювань достатньо активно взаємодіяти з близькими людьми. 

Головні тези:

  • Соціальна взаємодія з близькими людьми сприяє зміцненню імунітету та захисту від хвороб серця та інших захворювань.
  • Самотність та ізоляція можуть призвести до зростання рівня шкідливих білків в організмі, що негативно впливає на здоров'я.
  • Виявлено 5 білків, рівень яких зростає внаслідок почуття самотності, асоційованих із запальними процесами, вірусними інфекціями, та серцево-судинними захворюваннями.
  • Білки також відіграють важливу роль у розвитку діабету та інсульту.
  • Особливу увагу привертають два білки: ADM та ASGR1, які пов'язані з ризиком передчасної смерті, змінами у мозку та серцево-судинними захворюваннями.

Як соціальна взаємодія зміцнює імунітет і захищає від небезпечних хвороб

У рамках власного дослідження, науковці провели аналіз білків зі зразків крові понад 42 тис учасників дослідження і встановили, що соціальна ізоляція та самотність пов’язані з ризиками підвищення рівня певних білків, які негативно впливають на здоров’я.

Соціальна ізоляція розглядалась як об’єктивний фактор, який враховує, чи веде людина самотній образ життя, наскільки часто вона спілкується з іншими і наскільки активну участь приймає у соціальних відносинах.

Самотність та ізоляція провокують збільшення рівня шкідливих білків в організмі
Самотність

У той же час самотність є суб’єктивним почуттям, яка відображує рівень самотності з точку зору самої особи.

Науковцями були вивчена інформація від різних груп учасників дослідження із врахуванням віку, статі, соціально-економічного статусу та частоти спілкування з рідними та друзями.

За результатами аналізу було виявлено 175 білків, пов’язаних із соціальною ізоляцією, та 26 білків, які пов’язані із досвідом самотності.

При цьому 85% білків, асоційованих із самотністю, також були пов’язані з соціальною ізоляцією.

Як самотність та ізоляція впливають на рівень небезпечних білків в організмі людини

Для того, аби з’ясувати, як саме самотність та ізоляція впливають на рівень цих білків, науковці використали метод рандомізації Менделя і залучили до аналізу штучний інтелект.

Це дозволило виявити п’ять білків, рівень яких зростає внаслідок почуття самотності.

Переважна кількість цих білків пов’язана із процесами запалень, вірусними інфекціями, та серцево-судинними захворюваннями.

Окрім цього білки відіграють важливу роль у розвитку діабету та інсульту.

Особливу увагу науковців привернули два білки з найбільшою активністю.

Один з них, ADM, виявився пов’язаним із підвищеним ризиком передчасної смерті та змінами в областях мозку, що відповідають за сприйняття внутрішнього стану організму. Інший білок, ASGR1, асоціюється з високим рівнем холестерину та збільшеним ризиком серцево-судинних захворювань.

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