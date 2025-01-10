По выводам исследователей из Кембриджского университета в Великобритании, для укрепления иммунной системы и избегания риска таких болезней как инсульт, диабет 2 типа и других сердечно-сосудистых заболеваний достаточно активно взаимодействовать с близкими людьми.

Как социальное взаимодействие укрепляет иммунитет и защищает от опасных заболеваний

В рамках собственного исследования, ученые провели анализ белков из образцов крови более 42 тыс. участников исследования и установили, что социальная изоляция и одиночество связаны с рисками повышения уровня определенных белков, которые негативно влияют на здоровье.

Социальная изоляция рассматривалась как объективный фактор, учитывающий, ведет ли человек одинокий образ жизни, сколь часто он общается с другими и насколько активное участие принимает в социальных отношениях.

Одиночество

В то же время одиночество является субъективным чувством, отражающим уровень одиночества с точки зрения самой личности.

Учеными была изучена информация от разных групп участников исследования с учетом возраста, пола, социально-экономического статуса и частоты общения с родными и друзьями.

По результатам анализа было обнаружено 175 белков, связанных с социальной изоляцией, и 26 белков, связанных с опытом одиночества.

При этом 85% белков, ассоциированных с одиночеством, также были связаны с социальной изоляцией.

Как одиночество и изоляция влияют на уровень опасных белков в организме человека

Для того чтобы выяснить, как само одиночество и изоляция влияют на уровень этих белков, ученые использовали метод рандомизации Менделя и привлекли к анализу искусственный интеллект.

Это позволило выявить пять белков, уровень которых растет в результате чувства одиночества.

Подавляющее количество этих белков связано с процессами воспалений, вирусными инфекциями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, белки играют важную роль в развитии диабета и инсульта.

Особое внимание ученых привлекли два белка с большей активностью.