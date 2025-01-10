По выводам исследователей из Кембриджского университета в Великобритании, для укрепления иммунной системы и избегания риска таких болезней как инсульт, диабет 2 типа и других сердечно-сосудистых заболеваний достаточно активно взаимодействовать с близкими людьми.
Главные тезисы
- Согласно исследованию, социальное взаимодействие с близкими людьми помогает укрепить иммунитет и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
- Одиночество и изоляция могут привести к увеличению уровня вредных белков в организме, что негативно сказывается на здоровье человека.
- Ученые выявили 5 белков, уровень которых растет из-за чувства одиночества, они связаны с воспалительными процессами, вирусными инфекциями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с развитием диабета и инсульта.
Как социальное взаимодействие укрепляет иммунитет и защищает от опасных заболеваний
В рамках собственного исследования, ученые провели анализ белков из образцов крови более 42 тыс. участников исследования и установили, что социальная изоляция и одиночество связаны с рисками повышения уровня определенных белков, которые негативно влияют на здоровье.
Социальная изоляция рассматривалась как объективный фактор, учитывающий, ведет ли человек одинокий образ жизни, сколь часто он общается с другими и насколько активное участие принимает в социальных отношениях.
В то же время одиночество является субъективным чувством, отражающим уровень одиночества с точки зрения самой личности.
Учеными была изучена информация от разных групп участников исследования с учетом возраста, пола, социально-экономического статуса и частоты общения с родными и друзьями.
По результатам анализа было обнаружено 175 белков, связанных с социальной изоляцией, и 26 белков, связанных с опытом одиночества.
При этом 85% белков, ассоциированных с одиночеством, также были связаны с социальной изоляцией.
Как одиночество и изоляция влияют на уровень опасных белков в организме человека
Для того чтобы выяснить, как само одиночество и изоляция влияют на уровень этих белков, ученые использовали метод рандомизации Менделя и привлекли к анализу искусственный интеллект.
Это позволило выявить пять белков, уровень которых растет в результате чувства одиночества.
Подавляющее количество этих белков связано с процессами воспалений, вирусными инфекциями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, белки играют важную роль в развитии диабета и инсульта.
Особое внимание ученых привлекли два белка с большей активностью.
Один из них, ADM, оказался связан с повышенным риском преждевременной смерти и изменениями в областях мозга, отвечающими за восприятие внутреннего состояния организма. Другой белок, ASGR1, ассоциируется с высоким уровнем холестерина и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
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