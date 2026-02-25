Науковці назвали найважливіший для здоров'я період у житті людини

У цей період дуже важливо стежити за здоров'ям, позбутися шкідливих звичок і вибрати здоровий спосіб життя, щоб прожити довше.
Головні тези:
- Десятиліття між 36 і 46 роками має вирішальне значення для загального здоров'я людини, важливо формувати здорові звички.
- Вчені зауважують, що звички, набуті у цей період, можуть визначити майбутнє здоров'я і довголіття.ть змінити свою здорову траєкторію та позитивно вплинути на якість життя.
Коли людина закладає фундамент довголіття
Вчені стверджують, що десятиліття між 36 і 46 роками має вирішальне значення для загального здоров'я людини .
Про це йдеться в дослідженні, проведеному в 2025 році. Тренер зі здоров'я Ден Го розповів, що вчені десятиліттями спостерігали за сотнями людей і з'ясували, що звички у віці від 36 до 46 років мають більше значення для майбутнього здоров'я, ніж звички будь-якого іншого десятиліття.
Це базується на результатах фінського дослідження здоров'я, в якому відстежувалися 369 учасників, народжених у 1959 році, в 1968 році. Дослідники перевіряли стан здоров'я учасників у віці 27, 36, 42, 50 і 61 року, щоб визначити їх здоров'я. Дослідження в основному було зосереджено на впливі куріння, вживання алкоголю і недостатньої фізичної активності.
Крім того, як зазначив Го, формування більш здорових звичок у цей період "повністю змінить траєкторію здоров'я людини".
Хоча фінське дослідження є першим у своєму роді, що вивчає конкретне десятиліття між 36 і 46 роками, інші дослідження також підкреслюють важливість здорових звичок у середньому віці.
Наприклад, дослідження 2020 року, проведене Гарвардською школою громадського здоров'я ім. Т.Х. Чана, дійшло висновку, що прихильність до здорових звичок у середньому віці дає більше шансів уникнути діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань.
Дослідження 2007 року, опубліковане в "Американському журналі медицини", показало, що зміна способу життя в середньому віці знижує ймовірність серцево-судинних захворювань і смертності.
Видання зазначило, що приділивши особливу увагу цьому десятиріччю свого життя і подбавши про своє тіло якнайкраще, людина дійсно зможе змінити ситуацію.
