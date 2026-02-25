Ученые назвали самый важный для здоровья период в жизни человека

В этот период очень важно следить за здоровьем, избавиться от вредных привычек и выбрать здоровый образ жизни, чтобы прожить дольше.
Главные тезисы
- Десятилетие между 36 и 46 годами играет решающую роль для общего здоровья человека и формирования здоровых привычек.
- Привычки, приобретенные в этот период, могут определить будущее здоровье и долголетие, поэтому важно уделить особое внимание своему здоровью в среднем возрасте.
Когда человек закладывает фундамент долголетия
Ученые утверждают, что десятилетие между 36 и 46 годами имеет решающее значение для общего здоровья человека.
Об этом говорится в исследовании, проведенном в 2025 году. Тренер по здоровью Дэн Го рассказал, что ученые десятилетиями наблюдали за сотнями людей и выяснили, что привычки в возрасте от 36 до 46 лет имеют большее значение для будущего здоровья, чем привычки любого другого десятилетия.
Это основывается на результатах финского исследования здоровья, в котором отслеживались 369 участников, рожденных в 1959 году, в 1968 году. Исследователи проверяли состояние здоровья участников в возрасте 27, 36, 42, 50 и 61 года, чтобы определить их здоровье. Исследование в основном было сосредоточено на воздействии курения, употреблении алкоголя и недостаточной физической активности.
Кроме того, как отметил Го, формирование более здоровых привычек в этот период "полностью изменит траекторию здоровья человека".
Хотя финское исследование является первым в своем роде, изучающим конкретное десятилетие между 36 и 46 годами, другие исследования также подчеркивают важность здоровых привычек в среднем возрасте.
К примеру, исследование 2020 года, проведенное Гарвардской школой общественного здоровья им. Т.Х. Чана, пришел к выводу, что приверженность здоровым привычкам в среднем возрасте дает больше шансов избежать диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование 2007 года, опубликованное в "Американском журнале медицины", показало, что изменение образа жизни в среднем возрасте снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.
Издание отметило, что уделив особое внимание этому десятилетию своей жизни и позаботившись о своем теле лучше, человек действительно сможет изменить ситуацию.
