Ученые назвали самый важный для здоровья период в жизни человека
Ученые назвали самый важный для здоровья период в жизни человека

человек
Источник:  yourtango

В этот период очень важно следить за здоровьем, избавиться от вредных привычек и выбрать здоровый образ жизни, чтобы прожить дольше.

Главные тезисы

  • Десятилетие между 36 и 46 годами играет решающую роль для общего здоровья человека и формирования здоровых привычек.
  • Привычки, приобретенные в этот период, могут определить будущее здоровье и долголетие, поэтому важно уделить особое внимание своему здоровью в среднем возрасте.

Когда человек закладывает фундамент долголетия

Ученые утверждают, что десятилетие между 36 и 46 годами имеет решающее значение для общего здоровья человека.

Об этом говорится в исследовании, проведенном в 2025 году. Тренер по здоровью Дэн Го рассказал, что ученые десятилетиями наблюдали за сотнями людей и выяснили, что привычки в возрасте от 36 до 46 лет имеют большее значение для будущего здоровья, чем привычки любого другого десятилетия.

Это основывается на результатах финского исследования здоровья, в котором отслеживались 369 участников, рожденных в 1959 году, в 1968 году. Исследователи проверяли состояние здоровья участников в возрасте 27, 36, 42, 50 и 61 года, чтобы определить их здоровье. Исследование в основном было сосредоточено на воздействии курения, употреблении алкоголя и недостаточной физической активности.

По словам Го, привычки, которые человек приобретает в течение этого десятилетия, остаются с ним на всю жизнь. Ученые добавили, что с возрастом сложнее избавиться от вредных привычек, поэтому лучший вариант — сделать это в молодости.

Кроме того, как отметил Го, формирование более здоровых привычек в этот период "полностью изменит траекторию здоровья человека".

Хотя финское исследование является первым в своем роде, изучающим конкретное десятилетие между 36 и 46 годами, другие исследования также подчеркивают важность здоровых привычек в среднем возрасте.

К примеру, исследование 2020 года, проведенное Гарвардской школой общественного здоровья им. Т.Х. Чана, пришел к выводу, что приверженность здоровым привычкам в среднем возрасте дает больше шансов избежать диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование 2007 года, опубликованное в "Американском журнале медицины", показало, что изменение образа жизни в среднем возрасте снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Издание отметило, что уделив особое внимание этому десятилетию своей жизни и позаботившись о своем теле лучше, человек действительно сможет изменить ситуацию.

Эти десять коротких лет могут существенно повлиять на ваше здоровье в последующие десятилетия жизни.

