Украинцы 40+ получат 2000 грн на скрининг здоровья

В то же время, для тех, кто не пользуется "Дія", предусмотрен другой вариант. Можно оформить пластиковую банковскую карту, подать заявку в ЦНАП, за неделю получить уведомление о зачислении средств и пройти тот же скрининг, что и пользователи приложения.