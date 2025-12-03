Украинцы 40+ получат 2000 грн на скрининг здоровья

Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило, что уже с 1 января 2026 года стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей старше 40 лет. Все ее участники получат возможность пройти комплексный скрининг здоровья и получить для этого 2000 гривен безналичной поддержки.
Главные тезисы
- Для участия в программе необходимо получить приглашение через приложение "Дія" или зарегистрироваться в ЦНАП.
- Чекап включает в себя физическое обследование, лабораторные исследования, оценку ментального здоровья и консультацию врача.
Государство обеспечит комплексный скрининг здоровья для украинцев 40+
Как сообщают в Минздраве, на финансирование программы проверки здоровья уже было выделено 10 миллиардов гривен.
Общий алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:
каждый гражданин Украины после достижения 40 лет получит уведомление в приложении "Дія" ровно через 30 дней после дня рождения,
поступит официальное предложение пройти скрининг здоровья,
после подтверждения участия на специальную "Дія.Карту" автоматически начислят 2000 грн, которые можно использовать только для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ),
далее человек записывается в удобное для него заведение здравоохранения, независимо от места жительства или регистрации,
чекап будет происходить в пределах одного визита — продолжительностью 60-90 минут,
после завершения услуга оплачивается "Дія.Картой" непосредственно в медицинском учреждении.
Что важно понимать, речь идет не только о государственных клиниках, но и о частных и коммунальных.
Что входит в пакет скрининга
физикальное обследование — измерение АД, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии, расчет индекса массы;
опрос по образу жизни и скрининг симптомов для выявления рисков соответствующих заболеваний;
лабораторные исследования, в частности липидограмма, гликированный гемоглобин, а также по показаниям — электролиты, сывороточный креатинин, расчетная скорость клубочковой фильтрации, соотношение альбумин мочи/креатинин мочи;
оценка ментального здоровья — краткий опросник для определения уровня стресса и тревожности;
консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и формированию персонализированных рекомендаций.
