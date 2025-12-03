Українці 40+ отримають 2000 грн на чекап здоров’я

Міністерство охорони здоров’я України офіційно підтвердило, що вже з 1 січня 2026 року стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей старше 40 років. Усі її учасники отримають можливість пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати для цього 2000 гривень безготівкової підтримки.
Головні тези:
- Для участі в програмі необхідно отримати запрошення через застосунок “Дія” або зареєструватися в ЦНАП.
- Чекап включає фізичне обстеження, лабораторні дослідження, оцінку ментального здоров’я та консультацію лікаря.
Держава забезпечить комплексний скринінг здоров’я для українців 40+
Як повідомляють у МОЗ, на фінансування програми перевірки здоров’я уже виділили 10 мільярдів гривень.
Загальний алгоритм дій буде виглядати наступним чином:
кожен громадянин України після досягнення 40 років отримає сповіщення в застосунку "Дія" рівно через 30 днів після дня народження,
надійде офіційна пропозиція пройти скринінг здоров’я,
після підтвердження участі на спеціальну "Дія.Картку" автоматично нарахують 2000 грн, які можна використати лише для оплати скринінгу в медичних закладах, що включені до переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ),
далі людина записується до обраного закладу охорони здоров’я, незалежно від місця проживання або реєстрації,
чекап відбуватиметься в межах одного візиту — тривалістю 60-90 хвилин,
після завершення послуга оплачується "Дія.Карткою" безпосередньо в медичному закладі.
Що важливо розуміти, йдеться не лише про державні клініки, а й про приватні та комунальні.
Що входить до пакету скринінгу
фізикальне обстеження — вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси;
опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків відповідних захворювань;
лабораторні дослідження, зокрема ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями — електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі;
оцінка ментального здоров’я — короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності;
консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формування персоналізованих рекомендацій.
