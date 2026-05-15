Науковці оголосили про створення "неможливої" молекули
Унікальна "неможлива" молекула - що про неї відомо
Уперше в історії людства змогли створити унікальну молекулу з великим вмістом кисню. Що важливо розуміти, її створення раніше вважали практично неможливим.

  • Ця молекула має форму крихітного кільця.
  • Вона накопичує в собі багато хімічної енергії.

Унікальна "неможлива" молекула — що про неї відомо

Такого вражаючого наукового прориву вдалося досягти дослідникам з Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Як стверджують експерти, фактично йдеться про відкриття шляху до екологічно чистого виробництва, яке дасть можливість значно поліпшити технології вилучення вуглекислого газу з атмосфери.

Науковці звертають увагу на те, що нова унікальна сполука належить до рідкісної родини боровмісний пероксидоподібних молекул.

Ба більше, вона вже навіть отримала цілком конкретну назву — діоксаборіран.

Головне диво цього відкриття — простота реакції. Зазвичай такі нестійкі молекули вимагають лютих морозів або шаленого тиску, інакше вони одразу розпадаються. Проте американські хіміки обійшли це правило: молекула утворилася сама і майже миттєво за звичайної кімнатної температури.

Попри те, що “неможлива молекула” не зможе самостійно зупинити кліматичну кризу, вона має всі шанси стати фундаментом для створення нових енергоефективних систем.

