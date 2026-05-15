Науковці оголосили про створення "неможливої" молекули

Уперше в історії людства змогли створити унікальну молекулу з великим вмістом кисню. Що важливо розуміти, її створення раніше вважали практично неможливим.
Головні тези:
- Ця молекула має форму крихітного кільця.
- Вона накопичує в собі багато хімічної енергії.
Унікальна "неможлива" молекула — що про неї відомо
Такого вражаючого наукового прориву вдалося досягти дослідникам з Массачусетського технологічного інституту (MIT).
Як стверджують експерти, фактично йдеться про відкриття шляху до екологічно чистого виробництва, яке дасть можливість значно поліпшити технології вилучення вуглекислого газу з атмосфери.
Науковці звертають увагу на те, що нова унікальна сполука належить до рідкісної родини боровмісний пероксидоподібних молекул.
Ба більше, вона вже навіть отримала цілком конкретну назву — діоксаборіран.
Попри те, що “неможлива молекула” не зможе самостійно зупинити кліматичну кризу, вона має всі шанси стати фундаментом для створення нових енергоефективних систем.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-