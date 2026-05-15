Ученые объявили о создании "невозможной" молекулы

Впервые в истории человечества смогли создать уникальную молекулу с большим содержанием кислорода. Что важно понимать, ее создание раньше считали практически невозможным.
Главные тезисы
- Эта молекула имеет форму крошечного кольца.
- Она скапливает в себе много химической энергии.
Уникальная "невозможная" молекула — что о ней известно
Такого поразительного научного прорыва удалось добиться исследователям из Массачусетского технологического института (MIT).
Как утверждают эксперты, фактически речь идет об открытии пути к экологически чистому производству, которое позволит значительно улучшить технологии извлечения углекислого газа из атмосферы.
Ученые обращают внимание на то, что новое уникальное соединение относится к редкой семье борсодержащих пероксидоподобных молекул.
Более того, оно уже даже получило совершенно конкретное название — диоксабориран.
Несмотря на то, что "невозможная молекула" не сможет самостоятельно остановить климатический кризис, она имеет все шансы стать фундаментом для создания новых энергоэффективных систем.
