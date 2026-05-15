Ученые объявили о создании "невозможной" молекулы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые объявили о создании "невозможной" молекулы

Уникальная "невозможная" молекула - что о ней известно
Читати українською
Источник:  hvg.hu

Впервые в истории человечества смогли создать уникальную молекулу с большим содержанием кислорода. Что важно понимать, ее создание раньше считали практически невозможным.

Главные тезисы

  • Эта молекула имеет форму крошечного кольца.
  • Она скапливает в себе много химической энергии.

Уникальная "невозможная" молекула — что о ней известно

Такого поразительного научного прорыва удалось добиться исследователям из Массачусетского технологического института (MIT).

Как утверждают эксперты, фактически речь идет об открытии пути к экологически чистому производству, которое позволит значительно улучшить технологии извлечения углекислого газа из атмосферы.

Ученые обращают внимание на то, что новое уникальное соединение относится к редкой семье борсодержащих пероксидоподобных молекул.

Более того, оно уже даже получило совершенно конкретное название — диоксабориран.

Главное чудо этого открытия — простота реакции. Обычно такие неустойчивые молекулы требуют сильных морозов или яростного давления, иначе они сразу распадаются. Однако американские химики обошли это правило: молекула образовалась сама и почти мгновенно при обычной комнатной температуре.

Несмотря на то, что "невозможная молекула" не сможет самостоятельно остановить климатический кризис, она имеет все шансы стать фундаментом для создания новых энергоэффективных систем.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые признали свою ошибку во время исследования Солнца
Солнце не так исследовано, как считалось ранее
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Пчелы умеют считать — ученые получили неожиданные результаты исследования
пчелы
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Есть ли у ИИ самосознание — результаты нового исследования
ИИ все ближе к уровню человека?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?