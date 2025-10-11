Науковці пояснили феномен розташування континентів на Землі

Багато людей звертали увагу на загадкове розташування континентів на нашій планеті. Якщо взяти глобус і повернути його до Тихого океану — буде видно лише воду. З іншого боку можна побачити дуже багато суші. Вчені розповіли, чому все виглядає саме так.

Вчені розшифрували ще одну таємницю Землі

На переконання науковців, вся річ у Пангеї та суперконтинентальному циклі.

Що важливо розуміти, Пангея — останній з суперконтинентів, що існував з 336 до 175 мільйонів років тому.

Вчені звертають увагу на те, що його розпад відбувається досі.

До Пангеї існувала Гондвана, а також багато інших.

Континенти насправді продовжують розширюватися, а Атлантичний океан розширюється і відштовхує Америку від Європи та Африки. Проте, вони не розподілилися по земній кулі більш рівномірно, і, можливо, ніколи не досягнуть цього. Поширити

За словами вчених, фактично кожні 300-500 мільйонів років більшість континентів опиняються в суперконтиненті.

Йдеться про величезний регіоні, що складається з декількох тектонічних плит, які підносяться над рівнем моря.