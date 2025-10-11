Науковці пояснили феномен розташування континентів на Землі

Багато людей звертали увагу на загадкове розташування континентів на нашій планеті. Якщо взяти глобус і повернути його до Тихого океану — буде видно лише воду. З іншого боку можна побачити дуже багато суші. Вчені розповіли, чому все виглядає саме так.
Головні тези:
- Суперконтинентальний цикл та теорія Пангеї пояснюють феномен розташування континентів.
- Вигляд Землі постійно змінюється, цей процес буде тривати вічно.
Вчені розшифрували ще одну таємницю Землі
На переконання науковців, вся річ у Пангеї та суперконтинентальному циклі.
Що важливо розуміти, Пангея — останній з суперконтинентів, що існував з 336 до 175 мільйонів років тому.
Вчені звертають увагу на те, що його розпад відбувається досі.
До Пангеї існувала Гондвана, а також багато інших.
За словами вчених, фактично кожні 300-500 мільйонів років більшість континентів опиняються в суперконтиненті.
Йдеться про величезний регіоні, що складається з декількох тектонічних плит, які підносяться над рівнем моря.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-