Науковці пояснили феномен розташування континентів на Землі

Наука та медицина
Дата публікації

Джерело:  IFLScience

Багато людей звертали увагу на загадкове розташування континентів на нашій планеті. Якщо взяти глобус і повернути його до Тихого океану — буде видно лише воду. З іншого боку можна побачити дуже багато суші. Вчені розповіли, чому все виглядає саме так.

Головні тези:

  • Суперконтинентальний цикл та теорія Пангеї пояснюють феномен розташування континентів.
  • Вигляд Землі постійно змінюється, цей процес буде тривати вічно.

На переконання науковців, вся річ у Пангеї та суперконтинентальному циклі.

Що важливо розуміти, Пангея — останній з суперконтинентів, що існував з 336 до 175 мільйонів років тому.

Вчені звертають увагу на те, що його розпад відбувається досі.

До Пангеї існувала Гондвана, а також багато інших.

Континенти насправді продовжують розширюватися, а Атлантичний океан розширюється і відштовхує Америку від Європи та Африки. Проте, вони не розподілилися по земній кулі більш рівномірно, і, можливо, ніколи не досягнуть цього.

За словами вчених, фактично кожні 300-500 мільйонів років більшість континентів опиняються в суперконтиненті.

Йдеться про величезний регіоні, що складається з декількох тектонічних плит, які підносяться над рівнем моря.

Для того, щоб якийсь суперконтинент вважався таким, необхідно, щоб він охоплював щонайменше 75% усієї суші. Незважаючи на те, що Європа, Азія та Африка з'єднані одна з одною, вони займають лише 57% загальної площі Землі.




