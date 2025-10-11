Ученые объяснили феномен расположения континентов на Земле

Многие обращали внимание на загадочное расположение континентов на нашей планете. Если взять глобус и повернуть его в сторону Тихого океана — будет видна только вода. С другой стороны можно увидеть очень много суши. Ученые рассказали, почему все выглядит именно так.
Главные тезисы
- Суперконтинентальный цикл и теория Пангеи объясняют феномен расположения континентов.
- Вид Земли постоянно меняется, этот процесс будет длиться вечно.
Ученые расшифровали еще одну тайну Земли
По мнению ученых, все дело в Пангее и суперконтинентальном цикле.
Что важно понимать, Пангея — последний из суперконтинентов, существовавший с 336 до 175 миллионов лет назад.
Ученые обращают внимание на то, что его распад длится до сих пор.
До Пангеи существовала Гондвана, а также многие другие.
По словам ученых, фактически каждые 300-500 миллионов лет большинство континентов оказываются в суперконтиненте.
Речь идет об огромном регионе, состоящем из нескольких тектонических плит, возвышающихся над уровнем моря.
