Ученые объяснили феномен расположения континентов на Земле
Источник:  IFLScience

Многие обращали внимание на загадочное расположение континентов на нашей планете. Если взять глобус и повернуть его в сторону Тихого океана — будет видна только вода. С другой стороны можно увидеть очень много суши. Ученые рассказали, почему все выглядит именно так.

  • Суперконтинентальный цикл и теория Пангеи объясняют феномен расположения континентов.
  • Вид Земли постоянно меняется, этот процесс будет длиться вечно.

По мнению ученых, все дело в Пангее и суперконтинентальном цикле.

Что важно понимать, Пангея — последний из суперконтинентов, существовавший с 336 до 175 миллионов лет назад.

Ученые обращают внимание на то, что его распад длится до сих пор.

До Пангеи существовала Гондвана, а также многие другие.

Континенты действительно продолжают расширяться, а Атлантический океан расширяется и отталкивает Америку от Европы и Африки. Однако они не распределились по земному шару более равномерно, и, возможно, никогда не достигнут этого.

По словам ученых, фактически каждые 300-500 миллионов лет большинство континентов оказываются в суперконтиненте.

Речь идет об огромном регионе, состоящем из нескольких тектонических плит, возвышающихся над уровнем моря.

Для того чтобы какой-то суперконтинент считался таким, необходимо, чтобы он охватывал не менее 75% всей суши. Несмотря на то, что Европа, Азия и Африка соединены друг с другом, они занимают всего 57% общей площади Земли.

