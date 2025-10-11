Ученые объяснили феномен расположения континентов на Земле

Многие обращали внимание на загадочное расположение континентов на нашей планете. Если взять глобус и повернуть его в сторону Тихого океана — будет видна только вода. С другой стороны можно увидеть очень много суши. Ученые рассказали, почему все выглядит именно так.

Ученые расшифровали еще одну тайну Земли

По мнению ученых, все дело в Пангее и суперконтинентальном цикле.

Что важно понимать, Пангея — последний из суперконтинентов, существовавший с 336 до 175 миллионов лет назад.

Ученые обращают внимание на то, что его распад длится до сих пор.

До Пангеи существовала Гондвана, а также многие другие.

Континенты действительно продолжают расширяться, а Атлантический океан расширяется и отталкивает Америку от Европы и Африки. Однако они не распределились по земному шару более равномерно, и, возможно, никогда не достигнут этого.

По словам ученых, фактически каждые 300-500 миллионов лет большинство континентов оказываются в суперконтиненте.

Речь идет об огромном регионе, состоящем из нескольких тектонических плит, возвышающихся над уровнем моря.