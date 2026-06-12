Науковці показали "Небесний меч" заввишки 84 метри
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці показали "Небесний меч" заввишки 84 метри

"Небесний меч" - що відомо про унікальне дерево
Джерело:  IFLScience

Понад десятиліття дослідники з Тайванського інституту витратили на пошуки найвищого дерева Східної Азії — так званого "Небесного меча". Як виявилося, його висота сягає рекордних 84,1 метра,

Головні тези:

  • Смерека “Небесний меч” — це хвойне вічнозелене однодомне дерево родини соснових.
  • В Україні смереки сягають 55 метрів.

"Небесний меч" — що відомо про унікальне дерево

Аномально високе дерево відшукали на Тайвані — для цієї місцевості подібне не рідкість.

Що важливо розуміти, пошуки “Небесного меча” стартували ще 12 років тому.

Це була ініціатива науковців з Тайванського інституту лісового господарства — вони наважилися відчайдушно шукати гай "Три сестри Чілан".

Саме там і виявили смереку заввишки 69,3 метра. Однак на цьому дослідники вирішили не зупинятися, адже знали, що попереду їх чекає дерево з дійсно рекордною висотою.

Для своїх пошуків вони використали LiDAR (Light Detection and Ranging) — технологію, яка охоплює великі ділянки ландшафту, посилаючи лазерні імпульси з літака.

Завдяки цьому врешті-решт вдалося знайти тайванську смереку "Небесний меч".

Вона була зареєстрована як найвище дерево на Тайвані та у Східній Азії, а його висота становила 84,1 метра.

Фото: Steven Pearce

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