Науковці показали "Небесний меч" заввишки 84 метри

Понад десятиліття дослідники з Тайванського інституту витратили на пошуки найвищого дерева Східної Азії — так званого "Небесного меча". Як виявилося, його висота сягає рекордних 84,1 метра,
Головні тези:
- Смерека “Небесний меч” — це хвойне вічнозелене однодомне дерево родини соснових.
- В Україні смереки сягають 55 метрів.
"Небесний меч" — що відомо про унікальне дерево
Аномально високе дерево відшукали на Тайвані — для цієї місцевості подібне не рідкість.
Що важливо розуміти, пошуки “Небесного меча” стартували ще 12 років тому.
Це була ініціатива науковців з Тайванського інституту лісового господарства — вони наважилися відчайдушно шукати гай "Три сестри Чілан".
Саме там і виявили смереку заввишки 69,3 метра. Однак на цьому дослідники вирішили не зупинятися, адже знали, що попереду їх чекає дерево з дійсно рекордною висотою.
Для своїх пошуків вони використали LiDAR (Light Detection and Ranging) — технологію, яка охоплює великі ділянки ландшафту, посилаючи лазерні імпульси з літака.
Завдяки цьому врешті-решт вдалося знайти тайванську смереку "Небесний меч".
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