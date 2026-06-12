Ученые показали "Небесный меч" высотой 84 метра
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые показали "Небесный меч" высотой 84 метра

"Небесный меч" - что известно об уникальном дереве
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Источник:  IFLScience

Более десятилетия исследователи из Тайваньского института потратили на поиски самого высокого дерева Восточной Азии — так называемого "Небесного меча". Как оказалось, его высота достигает рекордных 84,1 метра,

Главные тезисы

  • Ель "Небесный меч" - это хвойное вечнозеленое однодомное дерево семейства сосновых.
  • В Украине ели достигают 55 метров.

"Небесный меч" — что известно об уникальном дереве

Аномально высокое дерево нашли на Тайване — для этой территории подобное не редкость.

Что важно понимать, поиски “Небесного меча” стартовали еще 12 лет назад.

Это была инициатива ученых из Тайваньского института лесного хозяйства — они решились отчаянно искать рощу "Три сестры Чилан".

Именно там и обнаружили ель высотой 69,3 метра. Однако на этом исследователи решили не останавливаться, зная, что впереди их ждет дерево с действительно рекордной высотой.

Для своих поисков они использовали LiDAR (Light Detection and Ranging) — технологию, которая охватывает большие участки ландшафта, посылая лазерные импульсы с самолета.

Благодаря этому в конце концов удалось найти тайваньскую ель "Небесный меч".

Она была зарегистрирована как самое высокое дерево на Тайване и Восточной Азии, а его высота достигает 84,1 метра.

Фото: Steven Pearce

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