Ученые показали "Небесный меч" высотой 84 метра

Более десятилетия исследователи из Тайваньского института потратили на поиски самого высокого дерева Восточной Азии — так называемого "Небесного меча". Как оказалось, его высота достигает рекордных 84,1 метра,
Главные тезисы
- Ель "Небесный меч" - это хвойное вечнозеленое однодомное дерево семейства сосновых.
- В Украине ели достигают 55 метров.
"Небесный меч" — что известно об уникальном дереве
Аномально высокое дерево нашли на Тайване — для этой территории подобное не редкость.
Что важно понимать, поиски “Небесного меча” стартовали еще 12 лет назад.
Это была инициатива ученых из Тайваньского института лесного хозяйства — они решились отчаянно искать рощу "Три сестры Чилан".
Именно там и обнаружили ель высотой 69,3 метра. Однако на этом исследователи решили не останавливаться, зная, что впереди их ждет дерево с действительно рекордной высотой.
Для своих поисков они использовали LiDAR (Light Detection and Ranging) — технологию, которая охватывает большие участки ландшафта, посылая лазерные импульсы с самолета.
Благодаря этому в конце концов удалось найти тайваньскую ель "Небесный меч".
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