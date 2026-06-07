Науковці розгадали ще одну таємницю Стоунхенджа
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розгадали ще одну таємницю Стоунхенджа

Вівтарний камінь та його походження - що стало відомо
Джерело:  online.ua

У межах нового дослідження стало відомо, що вівтарний камінь (Altar Stone), який знаходиться у центрі Стоунхенджа, потрапив до пам'ятки не завдяки руху льодовиків. Існує висока ймовірність того, що шеститонний мегаліт із території сучасної Шотландії доставили люди кам'яної доби.

Головні тези:

  • Загалом їм довелося подолати понад 600 кілометрів.
  • Все це було реалізовано без коліс, металевих інструментів чи складних транспортних засобів.

Вівтарний камінь та його походження — що стало відомо

За словами дослідників, шеститонна брила пісковика, яка розташована у центрі Стоунхенджа, походить із місць, що знаходяться за 640 кілометрів від пам'ятки.

Саме тому раніше вважалося, що частину шляху камінь подолав завдяки льодовикам — вони могли перенести валун ближче до півдня Англії приблизно у 2500 році до нашої ери.

Однак результати нового дослідження вказують на те, що це припущення було хибним, пише Popular Science.

Команда вчених використала моделювання руху давніх льодовикових щитів і датування мінеральних зерен у породі. Аналіз показав, що між регіоном походження каменя та Солсберійською рівниною, де розташований Стоунхендж, не існувало льодовикового маршруту, який міг би доставити мегаліт до півдня Англії.

З офіційною заявою з цього приводу виступив один із авторів дослідження, геохімік Ентоні Кларк.

Він чітко дав зрозуміти, що мегаліт перемістили саме люди.

Переміщення каменя такого розміру на таку відстань вимагало планування, координації та глибокого розуміння місцевості, не кажучи вже про величезну наполегливість, — пояснив вчений.

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