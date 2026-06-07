Науковці розгадали ще одну таємницю Стоунхенджа

У межах нового дослідження стало відомо, що вівтарний камінь (Altar Stone), який знаходиться у центрі Стоунхенджа, потрапив до пам'ятки не завдяки руху льодовиків. Існує висока ймовірність того, що шеститонний мегаліт із території сучасної Шотландії доставили люди кам'яної доби.

Вівтарний камінь та його походження — що стало відомо

За словами дослідників, шеститонна брила пісковика, яка розташована у центрі Стоунхенджа, походить із місць, що знаходяться за 640 кілометрів від пам'ятки.

Саме тому раніше вважалося, що частину шляху камінь подолав завдяки льодовикам — вони могли перенести валун ближче до півдня Англії приблизно у 2500 році до нашої ери.

Однак результати нового дослідження вказують на те, що це припущення було хибним, пише Popular Science.

Команда вчених використала моделювання руху давніх льодовикових щитів і датування мінеральних зерен у породі. Аналіз показав, що між регіоном походження каменя та Солсберійською рівниною, де розташований Стоунхендж, не існувало льодовикового маршруту, який міг би доставити мегаліт до півдня Англії. Поширити

З офіційною заявою з цього приводу виступив один із авторів дослідження, геохімік Ентоні Кларк.

Він чітко дав зрозуміти, що мегаліт перемістили саме люди.