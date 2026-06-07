Ученые разгадали еще одну тайну Стоунхенджа

В рамках нового исследования стало известно, что алтарный камень (Altar Stone), находящийся в центре Стоунхенджа, попал в памятку не благодаря движению ледников. Существует высокая вероятность того, что шеститонный мегалит с территории современной Шотландии доставили люди каменного века.

Алтарный камень и его происхождение — что стало известно

По словам исследователей, шеститонная глыба песчаника, расположенная в центре Стоунхенджа, происходит из мест, находящихся в 640 километрах от достопримечательности.

Именно поэтому ранее считалось, что часть пути камень преодолел благодаря ледникам — они могли перенести валун ближе к югу Англии примерно за 2500 лет до нашей эры.

Однако результаты нового исследования указывают на то, что это предположение было ложным, пишет Popular Science.

Команда ученых использовала моделирование движения древних ледниковых щитов и датировку минеральных зерен в породе. Анализ показал, что между регионом происхождения камня и Солсберийской равниной, где расположен Стоунхендж, не существовало ледникового маршрута, который мог бы доставить мегалит к югу Англии. Поделиться

С официальным заявлением по этому поводу выступил один из авторов исследования, геохимик Энтони Кларк.

Он четко дал понять, что мегалит переместили именно люди.