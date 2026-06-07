Ученые разгадали еще одну тайну Стоунхенджа

В рамках нового исследования стало известно, что алтарный камень (Altar Stone), находящийся в центре Стоунхенджа, попал в памятку не благодаря движению ледников. Существует высокая вероятность того, что шеститонный мегалит с территории современной Шотландии доставили люди каменного века.
Главные тезисы
- В общей сложности им пришлось преодолеть более 600 километров.
- Все это было реализовано без колес, металлических инструментов или транспортных средств.
Алтарный камень и его происхождение — что стало известно
По словам исследователей, шеститонная глыба песчаника, расположенная в центре Стоунхенджа, происходит из мест, находящихся в 640 километрах от достопримечательности.
Именно поэтому ранее считалось, что часть пути камень преодолел благодаря ледникам — они могли перенести валун ближе к югу Англии примерно за 2500 лет до нашей эры.
Однако результаты нового исследования указывают на то, что это предположение было ложным, пишет Popular Science.
С официальным заявлением по этому поводу выступил один из авторов исследования, геохимик Энтони Кларк.
Он четко дал понять, что мегалит переместили именно люди.
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