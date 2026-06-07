Ученые разгадали еще одну тайну Стоунхенджа
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые разгадали еще одну тайну Стоунхенджа

Алтарный камень и его происхождение - что стало известно
Читати українською
Источник:  online.ua

В рамках нового исследования стало известно, что алтарный камень (Altar Stone), находящийся в центре Стоунхенджа, попал в памятку не благодаря движению ледников. Существует высокая вероятность того, что шеститонный мегалит с территории современной Шотландии доставили люди каменного века.

Главные тезисы

  • В общей сложности им пришлось преодолеть более 600 километров.
  • Все это было реализовано без колес, металлических инструментов или транспортных средств.

Алтарный камень и его происхождение — что стало известно

По словам исследователей, шеститонная глыба песчаника, расположенная в центре Стоунхенджа, происходит из мест, находящихся в 640 километрах от достопримечательности.

Именно поэтому ранее считалось, что часть пути камень преодолел благодаря ледникам — они могли перенести валун ближе к югу Англии примерно за 2500 лет до нашей эры.

Однако результаты нового исследования указывают на то, что это предположение было ложным, пишет Popular Science.

Команда ученых использовала моделирование движения древних ледниковых щитов и датировку минеральных зерен в породе. Анализ показал, что между регионом происхождения камня и Солсберийской равниной, где расположен Стоунхендж, не существовало ледникового маршрута, который мог бы доставить мегалит к югу Англии.

С официальным заявлением по этому поводу выступил один из авторов исследования, геохимик Энтони Кларк.

Он четко дал понять, что мегалит переместили именно люди.

Перемещение камня такого размера на такое расстояние требовало планирования, координации и глубокого понимания местности, не говоря уже об огромном упорстве, — объяснил ученый.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в истории. Ученые совершили прорыв в изучении Солнца
Что удалось узнать о NOAA 13664
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые заметили загадочное поведение птиц в присутствии женщин
Странное поведение птиц поразило ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые признали свою ошибку в способностях человеческого мозга
Человеческий мозг мощнее, чем считалось до сих пор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?