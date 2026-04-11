Науковці розкрили таємницю 2000-річного комп'ютера

125 років тому на затонулому античному судні, яке виявили поблизу грецького острова Андікітіра, знайшли кородований стародавній комп'ютер. Цей пристрій фактично кинув виклик сучасним уявленням про хронологію розвитку обчислювальної техніки.
Головні тези:
- Пристрій може бути першим аналоговим комп'ютером.
- Він шокував вчених своєю вражаючою точністю.
Стародавній комп'ютер та його головні таємниці
Нове дослідження цього загадкового механізму провели провели вчені з Університету Глазго, пише Daily Galaxy.
За їхніми словами, цей пристрій датується початком I століття до нашої ери.
Станом на сьогодні його можна вважати першим відомим аналоговим комп'ютером.
Науковці одразу звернули увагу на календарне кільце механізму. Що важливо розуміти, йдеться про круглу деталь, яка, ймовірно, кодувала часові цикли.
У межах дослідження стало відомо, що ця деталь могла містити від 354 до 355 отворів — це відповідає тривалості місячного року.
