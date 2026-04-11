Науковці розкрили таємницю 2000-річного комп'ютера
Стародавній “комп'ютер” та його головні таємниці
Джерело:  online.ua

125 років тому на затонулому античному судні, яке виявили поблизу грецького острова Андікітіра, знайшли кородований стародавній комп'ютер. Цей пристрій фактично кинув виклик сучасним уявленням про хронологію розвитку обчислювальної техніки. 

  • Пристрій може бути першим аналоговим комп'ютером.
  • Він шокував вчених своєю вражаючою точністю.

Нове дослідження цього загадкового механізму провели провели вчені з Університету Глазго, пише Daily Galaxy.

За їхніми словами, цей пристрій датується початком I століття до нашої ери.

Станом на сьогодні його можна вважати першим відомим аналоговим комп'ютером.

Науковці одразу звернули увагу на календарне кільце механізму. Що важливо розуміти, йдеться про круглу деталь, яка, ймовірно, кодувала часові цикли.

У межах дослідження стало відомо, що ця деталь могла містити від 354 до 355 отворів — це відповідає тривалості місячного року.

Попередні дослідження припускали, що календарне кільце, ймовірно, відстежувало місячний календар, але подвійні методи, які ми застосували в цій роботі, значно підвищують ймовірність того, що це дійсно так. Це змусило мене по-новому оцінити механізм Антикітера і ту увагу, з якою грецькі майстри підходили до його виготовлення, — наголосив вчений Джозеф Бейлі.

