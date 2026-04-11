Ученые раскрыли тайну 2000-летнего компьютера
Древний компьютер и его главные тайны
Источник:  online.ua

125 лет назад на затонувшем античном судне, обнаруженном вблизи греческого острова Андикитира, был найден корродированный древний компьютер. Это устройство фактически бросило вызов современным представлениям о хронологии развития вычислительной техники.

Главные тезисы

  • Устройство может быть первым аналоговым компьютером.
  • Оно шокировал ученых своей поразительной точностью.

Новое исследование этого загадочного механизма провели ученые из Университета Глазго, пишет Daily Galaxy.

По их словам, это устройство датируется началом I века до нашей эры.

По состоянию на сегодня его можно считать первым известным аналоговым компьютером.

Ученые сразу обратили внимание на календарное кольцо механизма. Что важно понимать, речь идет о круглой детали, которая, вероятно, кодировала временные циклы.

В рамках исследования стало известно, что эта деталь могла содержать от 354 до 355 отверстий — это соответствует продолжительности лунного года.

Предыдущие исследования предполагали, что календарное кольцо, по всей видимости, отслеживало лунный календарь, но двойные методы, которые мы применили в этой работе, значительно повышают вероятность того, что это действительно так. Это заставило меня по-новому оценить механизм Антикитера и то внимание, с которым греческие мастера подходили к его изготовлению, — подчеркнул ученый Джозеф Бейли.

