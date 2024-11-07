Науковці з Італії у рамках власного дослідження з'ясували, що перша писемність могла з'явитись близько 6 тис років тому із появою зображень на печатках, якими залишали відбитки на глиняних табличках.

Що відомо про причини появи першої писемності в історії людства

Зазначається, що перша відома система писемності, відома як клинопис, з’явилась близько 3 тис 400 року до н.е.

Клиноподібні знаки використовувались із метою запису стародавніх мов, зокрема, шумерської.

Клинопис був вигаданий у Месопотамії, що розташовується на території сучасного Іраку.

Перші прототипи стародавньої писемності

До цього існував прото-клинопис — система писемності, що складалась з абстрактних піктограм, і уперше з’явилась у місті Урук на території сучасного Іраку.

Що відомо про стародавні печатки, що передували появі традиційної писемності

Довгий час науковцям не вдавалось розшифрувати символи цього прото-клинопису, однак італійські науковці з’ясували, що деякі з цих символів дуже схожі на малюнки на стародавніх печатках.

Ці печатки використовували для нанесення відбитків на глину ще в 4 тис 400 році до н.е.

Зокрема, науковці помітили, що деякі символи на печатках і прото-клинопису — дуже схожі, а часом навіть мають однакове значення, пов’язане з торгівлею.

Серед іншого, мова йде про символи тканини та глиняних посудин.

Окрім цього, на думку науковців, ці печатки використовувались для ведення обліку тварин. Їх наносили на глину, щоб позначити приналежність речей, що цілком можна ввважати прототипом бренду.

Окрім печаток, облік товарів також вівся за допомогою глиняних жетонів, числових табличок і кульок, відомих як булли.

Хоча науковці давно припускали, що прото-клинопис походить від ранніх методів обліку, чіткий зв’язок між ними донині не був встановлений. Тепер команда дослідників порівняла мотиви на печатках із прото-клинописними піктограмами й виявила, що деякі символи мають схожість як за формою, так і значенням.

Дослідження демонструє, що зображення на печатках були не просто частиною дописемної системи, а важливим кроком до виникнення письма.