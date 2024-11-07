Ученые из Италии в рамках собственного исследования выяснили, что первая письменность могла появиться около 6 тыс. лет назад с появлением изображений на печатях, которыми оставляли отпечатки на глиняных табличках.

Что известно о причинах появления первой письменности в истории человечества

Отмечается, что первая известная система письменности, известная как клинопись, появилась около 3 тыс. 400 до н.э.

Клиноподобные знаки использовались для записи древних языков, в частности, шумерского.

Клинопись была придумана в Месопотамии, которая располагается на территории современного Ирака.

Первые прототипы древней письменности

До этого существовала прото-клинопись — система письменности, состоявшая из абстрактных икон, и впервые появилась в городе Урук на территории современного Ирака.

Что известно о древних печатях, предшествовавших появлению традиционной письменности

Долгое время ученым не удавалось расшифровать символы этой протоклинописи, однако итальянские ученые выяснили, что некоторые из этих символов очень похожи на рисунки на древних печатях.

Эти печати использовали для нанесения отпечатков на глину еще в 4 тыс. 400 году до н.

В частности, ученые заметили, что некоторые символы на печатях и прото-клинописи очень похожи, а иногда даже имеют одинаковое значение, связанное с торговлей.

Среди прочего речь идет о символах ткани и глиняных сосудов.

Кроме того, по мнению ученых, эти печати использовались для ведения учета животных. Их наносили на глину, чтобы обозначить принадлежность вещей, что вполне можно считать прототипом бренда.

Кроме печатей учет товаров также велся с помощью глиняных жетонов, числовых табличек и шариков, известных как буллы.

Хотя ученые давно предполагали, что прото-клинопись происходит от ранних методов учета, четкая связь между ними до сих пор не была установлена. Теперь команда исследователей сравнила мотивы на печатях с протоклинописными пиктограммами и обнаружила, что некоторые символы имеют сходство как по форме, так и по значению.

Исследование демонстрирует, что изображения на печатях были не просто частью письменной системы, а важным шагом к возникновению письма.