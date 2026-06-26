Науковці розробили "генетичний годинник" — вимірює старіння організму

Між біологічним і хронологічним віком людини часто існує суттєва різниця. Двоє людей, народжених в один рік, можуть старіти зовсім різними темпами. Саме тому науковці вже багато років намагаються розробити інструменти, які б дозволили точно оцінювати реальний стан організму.

“Генетичний годинник” покаже тривалість життя людини

Як пише Indian Defence Review, нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, пропонує принципово новий підхід до вимірювання старіння.

Традиційно так звані "годинники старіння" базувалися на епігенетичних змінах — хімічних модифікаціях, які впливають на роботу генів. Однак такі методи не завжди демонстрували достатню точність.

Натомість автори нової роботи вирішили зосередитися не на змінах ДНК, а на активності самих генів.

Для створення нового інструменту дослідники проаналізували близько 11 тисяч профілів експресії генів, або транскриптомів, отриманих із 25 типів тканин чотирьох видів ссавців — мишей, щурів, макак і людей. Транскриптом фактично показує, які саме гени активно працюють у клітині в конкретний момент часу, тому він відображає її функціональний стан.

У ході роботи команда простежила, які гени активуються або пригнічуються під час старіння, а також під впливом факторів, здатних подовжувати чи скорочувати тривалість життя. Завдяки порівнянню різних видів тварин науковці змогли виявити закономірності, які, ймовірно, є універсальними для процесів старіння.

Ці годинники старіння є потенційно новим способом вимірювання старіння з більшою деталізацією та можуть допомогти прогнозувати ризик захворювань і смертності, оцінювати ефекти лікування та персоналізувати медичну допомогу на основі біологічного віку, — заявив старший автор дослідження Вадим Гладишев з Гарвардського університету. Поширити

Одним із найважливіших висновків дослідження стало те, що молекулярні ознаки старіння виявилися напрочуд схожими в різних типах клітин.

Незалежно від того, чи йшлося про імунні клітини, стовбурові клітини, клітини печінки або м’язів, учені спостерігали однакові базові закономірності.

Зокрема, активність генів, пов’язаних зі здоровим поділом клітин і загоєнням тканин, відповідала повільнішому старінню, тоді як гени, пов’язані із загибеллю клітин і хронічним запаленням, навпаки, сигналізували про прискорене старіння.

Як розповідає провідний автор роботи Олександр Тишковський, виявлені сигнали не лише корелювали з віком. За його словами, вони були "прогностичними щодо майбутнього часу до смерті у людей". Це означає, що новий годинник оцінює не лише те, наскільки "старими" виглядають клітини зараз, а й може містити інформацію про очікувану тривалість життя людини.

Попри обнадійливі результати, дослідники підкреслюють, що наразі розробка залишається науковим інструментом і ще не готова до використання в клінічній практиці. Вона потребує додаткової перевірки та підтвердження ефективності.