Ученые разработали "генетические часы" — измеряют старение организма

Между биологическим и хронологическим возрастом человека часто существует разница. Два человека, рожденных в один год, могут стареть совершенно разными темпами. Именно поэтому ученые уже много лет пытаются разработать инструменты, позволяющие точно оценивать реальное состояние организма.

"Генетические часы" покажут продолжительность жизни человека

Как пишет Indian Defence Review, новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает принципиально новый подход к измерению старения.

Традиционно так называемые "часы старения" базировались на эпигенетических изменениях — химических модификациях, влияющих на работу генов. Однако такие методы не всегда показывали достаточную точность.

Авторы новой работы решили сосредоточиться не на изменениях ДНК, а на активности самих генов.

Для создания нового инструмента исследователи проанализировали около 11 тысяч профилей экспрессии генов или транскриптомов, полученных из 25 типов тканей четырех видов млекопитающих — мышей, крыс, макак и людей. Транскрипт фактически показывает, какие именно гены активно работают в клетке в конкретный момент времени, поэтому он отражает ее функциональное состояние.

В ходе работы команда проследила, какие гены активируются или угнетаются при старении, а также под влиянием факторов, способных продлевать или сокращать продолжительность жизни. Благодаря сравнению разных видов животных ученые смогли выявить закономерности, которые, вероятно, универсальны для процессов старения.

Эти часы старения являются потенциально новым способом измерения старения с большей детализацией и могут помочь прогнозировать риск заболеваний и смертности, оценивать эффекты лечения и персонализировать медицинскую помощь на основе биологического возраста, заявил старший автор исследования Вадим Гладышев из Гарвардского университета. Поделиться

Одним из важнейших выводов исследования стало то, что молекулярные признаки старения оказались удивительно схожими в разных типах клеток.

Независимо от того, речь шла об иммунных клетках, стволовых клетках, клетках печени или мышц, ученые наблюдали одинаковые базовые закономерности.

В частности, активность генов, связанных со здоровым делением клеток и заживлением тканей, соответствовала более медленному старению, тогда как гены, связанные с гибелью клеток и хроническим воспалением, наоборот, сигнализировали об ускоренном старении.

Как рассказывает ведущий автор работы Александр Тишковский, обнаруженные сигналы не только коррелировали с возрастом. По его словам, они были "прогностическими по поводу будущего времени до смерти у людей". Это означает, что новые часы оценивают не только то, насколько "старыми" выглядят клетки сейчас, но и могут содержать информацию об ожидаемой продолжительности жизни человека.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают, что разработка остается научным инструментом и еще не готова к использованию в клинической практике. Она нуждается в дополнительной проверке и подтверждении эффективности.