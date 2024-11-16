Британські науковці розробили метод швидкого загоєння зламаних кісток

Британські дослідники зі Школи фармацевтики та хімічної інженерії в Ноттінгемському університеті використали кров для створення спеціальної речовини, яка сприяє швидкому зрощенню зламаних кісток.

Що відомо про новий метод швидкого зрощування зламаних кісток

На думку британських науковців, новий матеріал дозволить створювати медичні продукти для швидкої регенерації зламаних кісток, які можна буде використовувати під час лікування травм і захворювань.

Зазначається, що дослідники використали пептидні молекули, які здатні спрямовувати ключові процеси для загоєння, у створенні живих матеріалів, здатних посилювати регенерацію кісткової тканини.

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За словами керівника дослідження, професора біомедичної інженерії та біоматеріалів у Ноттінгемському університеті Альваро Мати, його команда вирішила не відтворювати біологічні процеси штучно, а працювати з ними напряму.

Цей "біокооперативний" підхід відкриває можливість для розробки регенеративних матеріалів шляхом поліпшення механізмів природного загоєння, — підкреслив Мата. Поширити

Спіавтор дослідження, доктор Козімо Лігоріо з Ноттінгемського університету додає, що перетворення крові на високорегенеративні імплантати реально захоплює.

Наша мета — створити набір інструментів, який можна було б легко використовувати в клінічних умовах для швидкого і безпечного перетворення крові пацієнтів на багаті, доступні і настроювані регенеративні імплантати, — пояснює Лігоріо. Поширити

Що відомо про механізм швидкого зрощування зламаних кісток за допомогою крові

У новому дослідженні команда розробила самоорганізуючу систему, в якій синтетичні пептиди змішуються з кров'ю, взятою у пацієнта, для створення матеріалу, що використовує ключові молекули, клітини і механізми природного процесу загоєння.

Використовуючи цей метод, вчені успішно відновили кістку в моделях тварин з використанням їхньої власної крові.