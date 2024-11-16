Британские ученые разработали метод быстрого заживления сломанных костей

Британские исследователи из Школы фармацевтики и химической инженерии в Ноттингемском университете использовали кровь для создания специального вещества, способствующего быстрому сращиванию сломанных костей.
Главные тезисы
- Британские ученые разработали уникальный метод восстановления сломанных костей с использованием крови
- Новый материал, созданный исследователями, способствует быстрому сращиванию костей и может использоваться в лечении травм и заболеваний
- Метод биокооперативного подхода открывает возможность разработки имплантатов для улучшения механизмов естественного заживления
- Использование крови пациента в сочетании с синтетическими пептидами способствует быстрому восстановлению костной ткани
- Ученые создали самоорганизующуюся систему, в которой смешиваются синтетические пептиды с кровью пациента для успешного восстановления костей
Что известно о новом методе быстрого сращивания сломанных костей
По мнению британских ученых, новый материал позволит создавать медицинские продукты для быстрой регенерации сломанных костей, которые можно использовать во время лечения травм и заболеваний.
Отмечается, что исследователи использовали пептидные молекулы, способные направлять ключевые процессы для заживления в создании живых материалов, способных усиливать регенерацию костной ткани.
По словам руководителя исследования, профессора биомедицинской инженерии и биоматериалов в Ноттингемском университете Альваро Мати, его команда решила не воспроизводить биологические процессы искусственно, а работать с ними напрямую.
Соавтор исследования доктор Козимо Лигорио из Ноттингемского университета добавляет, что превращение крови в высокорегенеративные имплантаты реально увлекает.
Что известно о механизме быстрого сращивания сломанных костей с помощью крови
В новом исследовании команда разработала самоорганизующуюся систему, в которой синтетические пептиды смешиваются с кровью, взятой у пациента, для создания материала, использующего ключевые молекулы, клетки и механизмы естественного процесса заживления.
Используя этот метод, ученые успешно восстановили кость в моделях животных с использованием собственной крови.
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