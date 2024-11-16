Ученые разработали уникальный метод восстановления сломанных костей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые разработали уникальный метод восстановления сломанных костей

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Источник:  independent.co.uk

Британские исследователи из Школы фармацевтики и химической инженерии в Ноттингемском университете использовали кровь для создания специального вещества, способствующего быстрому сращиванию сломанных костей.

Главные тезисы

  • Британские ученые разработали уникальный метод восстановления сломанных костей с использованием крови
  • Новый материал, созданный исследователями, способствует быстрому сращиванию костей и может использоваться в лечении травм и заболеваний
  • Метод биокооперативного подхода открывает возможность разработки имплантатов для улучшения механизмов естественного заживления
  • Использование крови пациента в сочетании с синтетическими пептидами способствует быстрому восстановлению костной ткани
  • Ученые создали самоорганизующуюся систему, в которой смешиваются синтетические пептиды с кровью пациента для успешного восстановления костей

Что известно о новом методе быстрого сращивания сломанных костей

По мнению британских ученых, новый материал позволит создавать медицинские продукты для быстрой регенерации сломанных костей, которые можно использовать во время лечения травм и заболеваний.

Отмечается, что исследователи использовали пептидные молекулы, способные направлять ключевые процессы для заживления в создании живых материалов, способных усиливать регенерацию костной ткани.

Британские ученые разработали метод быстрого заживления сломанных костей
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По словам руководителя исследования, профессора биомедицинской инженерии и биоматериалов в Ноттингемском университете Альваро Мати, его команда решила не воспроизводить биологические процессы искусственно, а работать с ними напрямую.

Этот "биокооперативный" подход открывает возможность разработки регенеративных материалов путем улучшения механизмов естественного заживления, — подчеркнул Мата.

Соавтор исследования доктор Козимо Лигорио из Ноттингемского университета добавляет, что превращение крови в высокорегенеративные имплантаты реально увлекает.

Наша цель — создать набор инструментов, который можно было бы легко использовать в клинических условиях для быстрого и безопасного превращения крови пациентов в богатые, доступные и настраиваемые регенеративные имплантаты, — объясняет Лигорио.

Что известно о механизме быстрого сращивания сломанных костей с помощью крови

В новом исследовании команда разработала самоорганизующуюся систему, в которой синтетические пептиды смешиваются с кровью, взятой у пациента, для создания материала, использующего ключевые молекулы, клетки и механизмы естественного процесса заживления.

Используя этот метод, ученые успешно восстановили кость в моделях животных с использованием собственной крови.

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