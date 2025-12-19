Науковці розсварилися через наближення до Землі "інопланетного лінкора"

Загадковий об’єкт, який дехто з науковців вважають потенційним "інопланетним лінкором", 19 грудня досяг найближчої точки до Землі. Йдеться про об’єкт під назвою 3i/ATLAS, який пролетів зі швидкістю понад 200 км на годину на відстані майже 300 мільйонів кілометрів від нашої планети. Це приблизно удвічі далі, ніж Сонце.

“Інопланетний лінкор” наблизився до Землі: що це може бути

Попри майже одностайну думку астрономів, що 3i/ATLAS є кометою з-за меж Сонячної системи, професор Гарварду Аві Леб заявив, що не відкидає й альтернативних пояснень. Він закликав людство бути насторожі, назвавши ситуацію потенційною подією типу "чорного лебедя" — малоймовірною, але з серйозними наслідками.

Інопланетні технології — це потенційна загроза. Коли ти вирушаєш на "побачення" міжзоряного масштабу, ти ніколи не знаєш, хто перед тобою — дружній гість чи серійний убивця. Поширити

За словами Леба, знімки об’єкта демонструють незвичний хвіст, який теоретично може бути результатом роботи рушійної системи. Він також звернув увагу на наявність нікелю в газовій хмарі навколо об’єкта та на його траєкторію, вирівняну з орбітами планет Сонячної системи, що, на його думку, є малоймовірним випадковим збігом.

Об’єкт 3i/ATLAS уперше зафіксували в липні як слабку світлу крапку на тлі зоряного неба. Згодом він стрімко пройшов крізь Сонячну систему: на початку жовтня пролетів повз Марс, тимчасово зник за Сонцем, наблизився до орбіти Землі та незабаром пролетить біля Юпітера, після чого знову зникне з поля зору. Камери понад десятка космічних апаратів США та Європи вже спрямовані на об’єкт. Представники космічних агентств наголошують: його походження є цілком природним.

Це комета. Вона виглядає і поводиться як комета. Усі докази вказують саме на це, — заявив представник NASA Аміт Кшатрія.

За оцінками науковців, кометі близько восьми мільярдів років — удвічі більше, ніж Сонцю та Сонячній системі. Вона є своєрідним "космічним викопним" об’єктом, що залишився після формування невідомої зорі в нашій галактиці.

Астроном Оксфордського університету Кріс Лінтотт навіть назвав припущення про штучне походження об’єкта безпідставним.

Це повна нісенітниця. Це приблизно так само, як серйозно розглядати можливість, що Місяць зроблений із сиру. Поширити

Водночас професор Леб звинуватив колег у небажанні розглядати альтернативні гіпотези:

Основа науки — це скромність і готовність вчитися, а не зарозумілість експертів.

Це не перший випадок, коли Леб висуває подібні припущення: у 2017 році він також говорив про можливе штучне походження міжзоряного об’єкта Оумуамуа.