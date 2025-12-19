Ученые рассорились из-за приближения к Земле "инопланетного линкора"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые рассорились из-за приближения к Земле "инопланетного линкора"

небо
Читати українською
Источник:  Sky News

Загадочный объект, который некоторые ученые считают потенциальным "инопланетным линкором", 19 декабря достиг ближайшей точки к Земле. Речь идет об объекте под названием 3i/ATLAS, пролетевшем со скоростью более 200 км в час на расстоянии почти 300 миллионов километров от нашей планеты. Это примерно вдвое дальше Солнца.

Главные тезисы

  • Ученые разделились по вопросу природы объекта 3i/ATLAS: некоторые считают его инопланетным линкором, вызывая споры в научном сообществе.
  • Профессор Ави Леб призвал быть настороже из-за потенциальных последствий приближения инопланетного объекта к Земле и указал на искусственные признаки объекта.
  • Несмотря на предположения NASA о комете, Леб не исключает альтернативных объяснений и считает ситуацию потенциальным событием типа “черного лебедя”.

"Инопланетный линкор" приблизился к Земле: что это может быть

Несмотря на почти единодушное мнение астрономов, что 3i/ATLAS является кометой из-за пределов Солнечной системы, профессор Гарварду Ави Леб заявил, что не исключает и альтернативных объяснений. Он призвал человечество быть настороже, назвав ситуацию потенциальным событием типа "черного лебедя" — маловероятным, но с серьезными последствиями.

Инопланетные технологии — это потенциальная угроза. Когда ты отправляешься на "свидание" межзвездного масштаба, ты никогда не знаешь, кто перед тобой — дружеский гость или серийный убийца.

По словам Леба, снимки объекта демонстрируют необычный хвост, который теоретически может являться результатом работы движущей системы. Он также обратил внимание на наличие никеля в газовом облаке вокруг объекта и его траекторию, выровненную с орбитами планет Солнечной системы, что, по его мнению, является маловероятным случайным совпадением.

Объект 3i/ATLAS впервые зафиксировали в июле в качестве слабой светлой точки на фоне звездного неба. Впоследствии он стремительно прошел сквозь Солнечную систему: в начале октября пролетел мимо Марса, временно исчез за Солнцем, приблизился к орбите Земли и вскоре пролетит мимо Юпитера, после чего снова исчезнет из виду. Камеры более десяти космических аппаратов США и Европы уже направлены на объект. Представители космических агентств подчеркивают: его происхождение вполне естественно.

Это комета. Она выглядит и ведет себя как комета. Все доказательства указывают именно на это, — заявил представитель NASA Амит Кшатрия.

По оценкам ученых, комете около восьми миллиардов лет — вдвое больше, чем Солнцу и Солнечной системе. Она является своеобразным "космическим ископаемым" объектом, оставшимся после формирования неизвестной звезды в нашей галактике.

Астроном Оксфордского университета Крис Линтотт даже назвал предположение об искусственном происхождении объекта безосновательным.

Это полная чушь. Это примерно так же, как серьезно рассматривать возможность, что Луна сделана из сыра.

В то же время профессор Леб обвинил коллег в нежелании рассматривать альтернативные гипотезы:

Основа науки — это скромность и готовность учиться, а не высокомерие экспертов.

Это не первый случай, когда Леб выдвигает подобные предположения: в 2017 году он также говорил о возможном искусственном происхождении межзвездного объекта Оумуамуа.

