Ученые рассорились из-за приближения к Земле "инопланетного линкора"

Загадочный объект, который некоторые ученые считают потенциальным "инопланетным линкором", 19 декабря достиг ближайшей точки к Земле. Речь идет об объекте под названием 3i/ATLAS, пролетевшем со скоростью более 200 км в час на расстоянии почти 300 миллионов километров от нашей планеты. Это примерно вдвое дальше Солнца.
Главные тезисы
- Ученые разделились по вопросу природы объекта 3i/ATLAS: некоторые считают его инопланетным линкором, вызывая споры в научном сообществе.
- Профессор Ави Леб призвал быть настороже из-за потенциальных последствий приближения инопланетного объекта к Земле и указал на искусственные признаки объекта.
- Несмотря на предположения NASA о комете, Леб не исключает альтернативных объяснений и считает ситуацию потенциальным событием типа “черного лебедя”.
"Инопланетный линкор" приблизился к Земле: что это может быть
Несмотря на почти единодушное мнение астрономов, что 3i/ATLAS является кометой из-за пределов Солнечной системы, профессор Гарварду Ави Леб заявил, что не исключает и альтернативных объяснений. Он призвал человечество быть настороже, назвав ситуацию потенциальным событием типа "черного лебедя" — маловероятным, но с серьезными последствиями.
По словам Леба, снимки объекта демонстрируют необычный хвост, который теоретически может являться результатом работы движущей системы. Он также обратил внимание на наличие никеля в газовом облаке вокруг объекта и его траекторию, выровненную с орбитами планет Солнечной системы, что, по его мнению, является маловероятным случайным совпадением.
Объект 3i/ATLAS впервые зафиксировали в июле в качестве слабой светлой точки на фоне звездного неба. Впоследствии он стремительно прошел сквозь Солнечную систему: в начале октября пролетел мимо Марса, временно исчез за Солнцем, приблизился к орбите Земли и вскоре пролетит мимо Юпитера, после чего снова исчезнет из виду. Камеры более десяти космических аппаратов США и Европы уже направлены на объект. Представители космических агентств подчеркивают: его происхождение вполне естественно.
Это комета. Она выглядит и ведет себя как комета. Все доказательства указывают именно на это, — заявил представитель NASA Амит Кшатрия.
По оценкам ученых, комете около восьми миллиардов лет — вдвое больше, чем Солнцу и Солнечной системе. Она является своеобразным "космическим ископаемым" объектом, оставшимся после формирования неизвестной звезды в нашей галактике.
Астроном Оксфордского университета Крис Линтотт даже назвал предположение об искусственном происхождении объекта безосновательным.
В то же время профессор Леб обвинил коллег в нежелании рассматривать альтернативные гипотезы:
Основа науки — это скромность и готовность учиться, а не высокомерие экспертов.
Это не первый случай, когда Леб выдвигает подобные предположения: в 2017 году он также говорил о возможном искусственном происхождении межзвездного объекта Оумуамуа.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-