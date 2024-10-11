Останні наукові дослідження доводять, що популярне твердження про необхідність робити не менше 10 тис кроків на день для підтримки здоров'я є дещо перебільшеним.

Звідки взялось твердження про необхідність 10 тис кроків на день

Зазначається, що у середині 60-х років минулого століття японська компанія Yamasa Clock у рамках власної рекламної кампанії презентувала вимірювач кількості кроків Manpo-kei, що в перекладі означає "10 тисяч кроків".

Через цей маркетинговий хід у мільйонів людей виникло переконання, що саме 10 тис кроків на день оптимально сприяють підтримці організму у здоровому стані.

Ходьба

Згодом цей стандарт запозичили інші виробники пристроїв вимірювання щоденної фізичної активності.

Однак велика кількість проведених досліджень підтверджує користь саме помірної ходьби.

Що відомо про результати досліджень

Зокрема, за результатами дослідження науковців з Гарвардської школи медицини, для зниження ризику смертності серед жінок старшого віку достатньо всього 4,4 тис кроків.

При цьому найбільша користь спостерігалась в тих, хто протягом дня робив 7,5 тис кроків.

Дослідники з Університету Массачусетсу провели аналіз довгострокового дослідження CARDIA, яке включало 2,1 тисячі чоловіків та жінок віком від 38 до 50 років.

Вимірювання активності проводились за допомогою акселерометрів у 2005 — 2006 роках. Розділивши учасників на три групи за рівнем активності (менш як 7 тисяч, до 10 тисяч та понад 10 тисяч кроків на день), дослідники виявили, що 7 тисяч кроків на день знижують ризик смертності на 50 — 70%.

Примітно, що дослідники не знайшли зв’язку між інтенсивністю ходьби та зменшенням ризику смертності, тобто неквапливі прогулянки мають такий же ефект, що й енергійний.

Ці дані показали, що навіть неспішні прогулянки забезпечують ті ж переваги, що і більш інтенсивна ходьба.