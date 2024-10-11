Последние научные исследования доказывают, что популярное утверждение о необходимости делать не менее 10 тыс шагов в день для поддержания здоровья несколько преувеличено.

Откуда взялось утверждение о необходимости 10 тыс. шагов в день

Указывается, что в середине 60-х годов прошлого века японская компания Yamasa Clock в рамках собственной рекламной кампании представила измеритель количества шагов Manpo-kei, что в переводе означает "10 тысяч шагов".

Из-за этого маркетингового хода у миллионов людей возникло убеждение, что именно 10 тыс шагов в день оптимально способствуют поддержанию организма в здоровом состоянии.

Ходьба

Впоследствии этот стандарт переняли другие производители устройств измерения ежедневной физической активности.

Однако большое количество проведенных исследований подтверждает пользу именно умеренной ходьбы.

Что известно о результатах исследований

В частности, по результатам исследования ученых из Гарвардской школы медицины, для снижения риска смертности среди старших женщин достаточно всего 4,4 тыс шагов.

При этом наибольшая польза наблюдалась у тех, кто в течение дня делал 7,5 тыс. шагов.

Исследователи из Университета Массачусетса провели анализ долгосрочного исследования CARDIA, включавшего 2,1 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 38 до 50 лет.

Измерения активности проводились с помощью акселерометров в 2005-2006 годах. Разделив участников на три группы по уровню активности (менее 7 тысяч, до 10 тысяч и более 10 тысяч шагов в день), исследователи обнаружили, что 7 тысяч шагов в день снижают риск смертности на 50-70%.

Примечательно, что исследователи не нашли связи между интенсивностью ходьбы и уменьшением риска смертности, то есть неторопливые прогулки обладают таким же эффектом, что и энергичный.

Эти данные показали, что даже неспешные прогулки обеспечивают те же преимущества, что и более интенсивная ходьба.