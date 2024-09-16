Дослідники спростовують зв'язок самотності з виникненням понад 50 серйозних захворювань

Британські науковці розвіяли один з популярних міфів про те, що самотність провокує виникнення 56 серйозних захворювань. Насправді її вдалось пов’язати лише з декількома патологіями.

Самотність не викликає понад 50 серйозних захворювань

Науковці спостерігали за 500 тис британців протягом 12 років, щоб зрозуміти, чи справді самотність провокує виникнення такої великої кількості хвороб.

Результати довели, що 30 патологій дійсно виникають частіше у соціально ізольованих людей. Проте коли розпочався наступний етап з застосуванням моделі машинного навчання, то він не підтвердив причино-наслідкові зв’язки між самотністю та виникненням перелічених захворювань.

Проте деякі з хвороб все ж мають цей зв’язок. Науковцям вдалось виокремити патології, які виникають через самотність, і їх усього шість:

депресія;

гіпотиреоз;

апное уві сні;

втрата слуху

астма;

зловживання психоактивними речовинами.

Що стосується інших 50 хвороб, які не увійшли в перелік, то вони провокуються іншими факторами. Зокрема недбалим ставленням людини до власного здоров’я, наявністю супутніх хвороб.

Що відомо науці про самотність

Науковці говорять, що з 2010 року розпочалась «епідемія самотності». Вона суттєво погіршилась під час пандемії коронавірусу, через яку ввели жорсткі обмеження.

Наукові дослідження кори мозку виявили, що у самотніх людей суттєво зменшена активність кори мозку у ділянці, яка відповідає за довіру.

Самотність змінює мислення людини. Їй стає важко думати про теперішнє, натомість вона може зосереджуватись на:

минулому;

майбутньому;

власних мріях.

Британські науковці також виявили взаємозв’язок між самотністю та безробіттям. Самотні робітники з більшою ймовірністю звільняться з роботи.