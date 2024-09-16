Исследователи опровергают связь одиночества с возникновением более 50 серьезных заболеваний
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи опровергают связь одиночества с возникновением более 50 серьезных заболеваний

одиночество
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Источник:  online.ua

Британские ученые развеяли один из популярных мифов о том, что одиночество провоцирует 56 серьезных заболеваний. На самом деле его удалось связать только с несколькими патологиями.

Главные тезисы

  • Проведенное исследование показало, что одиночество не является причиной более 50 серьезных заболеваний, а влияет только на возникновение шести патологий.
  • Депрессия является одной из болезней, которая возникает из-за одиночества. Изолированность от социума оказывает негативное влияние на психологическое состояние.
  • Начавшаяся в 2010 году эпидемия одиночества существенно ухудшилась во время пандемии COVID-19, известной также по уменьшению активности коры мозга у одиноких людей.
  • Одиночество влияет на мышление человека и заставляет фокусироваться на прошлом, будущем или мечтах.

Одиночество не вызывает более 50 серьезных заболеваний

Ученые наблюдали за 500 тыс британцев в течение 12 лет, чтобы понять, действительно ли одиночество провоцирует возникновение такого большого количества болезней.

Результаты показали, что 30 патологий действительно возникают чаще у социально изолированных людей. Однако, когда начался следующий этап с применением модели машинного обучения, он не подтвердил причинно-следственные связи между одиночеством и возникновением перечисленных заболеваний.

Однако некоторые болезни все же имеют эту связь. Ученым удалось выделить патологии, возникающие из-за одиночества, и их всего шесть:

  • депрессия;

  • гипотиреоз;

  • апноэ во сне;

  • потеря слуха

  • астма;

  • злоупотребление психоактивными веществами

Что касается других 50 болезней, не вошедших в перечень, то они провоцируются другими факторами. В частности, небрежным отношением человека к собственному здоровью, наличием сопутствующих болезней.

Что известно науке об одиночестве

Ученые говорят, что с 2010 года началась «эпидемия одиночества». Она существенно ухудшилась во время пандемии коронавируса, из-за которой были введены жесткие ограничения.

Научные исследования коры мозга обнаружили, что у одиноких людей существенно уменьшена активность коры мозга в области, отвечающей за доверие.

Одиночество изменяет мышление человека. Ему становится трудно думать о настоящем, вместо этого он может сосредоточиться на:

  • прошлом;

  • будущем;

  • собственных мечтах.

Британские ученые также обнаружили взаимосвязь между одиночеством и безработицей. Одинокие рабочие с большей вероятностью уволятся с работы.

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