Исследователи опровергают связь одиночества с возникновением более 50 серьезных заболеваний

Британские ученые развеяли один из популярных мифов о том, что одиночество провоцирует 56 серьезных заболеваний. На самом деле его удалось связать только с несколькими патологиями.

Одиночество не вызывает более 50 серьезных заболеваний

Ученые наблюдали за 500 тыс британцев в течение 12 лет, чтобы понять, действительно ли одиночество провоцирует возникновение такого большого количества болезней.

Результаты показали, что 30 патологий действительно возникают чаще у социально изолированных людей. Однако, когда начался следующий этап с применением модели машинного обучения, он не подтвердил причинно-следственные связи между одиночеством и возникновением перечисленных заболеваний.

Однако некоторые болезни все же имеют эту связь. Ученым удалось выделить патологии, возникающие из-за одиночества, и их всего шесть:

депрессия;

гипотиреоз;

апноэ во сне;

потеря слуха

астма;

злоупотребление психоактивными веществами

Что касается других 50 болезней, не вошедших в перечень, то они провоцируются другими факторами. В частности, небрежным отношением человека к собственному здоровью, наличием сопутствующих болезней.

Что известно науке об одиночестве

Ученые говорят, что с 2010 года началась «эпидемия одиночества». Она существенно ухудшилась во время пандемии коронавируса, из-за которой были введены жесткие ограничения.

Научные исследования коры мозга обнаружили, что у одиноких людей существенно уменьшена активность коры мозга в области, отвечающей за доверие.

Одиночество изменяет мышление человека. Ему становится трудно думать о настоящем, вместо этого он может сосредоточиться на:

прошлом;

будущем;

собственных мечтах.

Британские ученые также обнаружили взаимосвязь между одиночеством и безработицей. Одинокие рабочие с большей вероятностью уволятся с работы.