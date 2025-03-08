Науковці створили "супершкіру" — на що вона здатна

Як вдалося дізнатися журналістам, вчені з Університету Аалто та Університету Байройта створили "супершкіру", яка самостійно загоює до 90% порізів за 4 години та повністю відновлюється протягом доби.
Головні тези:
- Гідрогель, що використовується для створення “супершкіри”, є гнучким, міцним та самовідновлювальним матеріалом.
- Він відкриває нові можливості у різних галузях, зокрема й в м'якій робототехніці.
“Супершкіра” та всі її здібності
За словами науковців, вони змогли створити самовідновлюваний, гнучкий і міцний гідрогель — саме він став важливою віхою в матеріалознавстві. Цей матеріал справді є дуже особливим.
Ця розробка відкриває вікно до нових можливостей у сфері загоєння ран, м'якої робототехніки, штучної шкіри та доставки ліків.
Науковці також розповіли, що вони змішали порошок мономерів з водою, що містить нанолисти. Після цього суміш помістили під ультрафіолетову лампу.
Ультрафіолетове випромінювання лампи змушує окремі молекули зв'язуватися одна з одною, внаслідок чого все перетворюється на еластичну тверду речовину — гель.
Що важливо розуміти, загалом гідрогель має близько 10 000 шарів нанолистів у зразку товщиною в один міліметр. Це дає йому змогу досягати жорсткості, схожої на людську шкіру, і при цьому розтягуватися.
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