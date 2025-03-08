Науковці створили "супершкіру" — на що вона здатна
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці створили "супершкіру" — на що вона здатна

“Супершкіра” та всі її здібності
Джерело:  Interesting Engineering

Як вдалося дізнатися журналістам, вчені з Університету Аалто та Університету Байройта створили "супершкіру", яка самостійно загоює до 90% порізів за 4 години та повністю відновлюється протягом доби.

Головні тези:

  • Гідрогель, що використовується для створення “супершкіри”, є гнучким, міцним та самовідновлювальним матеріалом.
  • Він відкриває нові можливості у різних галузях, зокрема й в м'якій робототехніці.

“Супершкіра” та всі її здібності

За словами науковців, вони змогли створити самовідновлюваний, гнучкий і міцний гідрогель — саме він став важливою віхою в матеріалознавстві. Цей матеріал справді є дуже особливим.

Ця розробка відкриває вікно до нових можливостей у сфері загоєння ран, м'якої робототехніки, штучної шкіри та доставки ліків.

Для того, щоб створити такий унікальний матеріал, вчені використовували ультратонкі глиняні нанолисти. Вони утворюють щільну заплутану мережу полімерів, яка зміцнила гідрогель і не дозволила йому стати занадто м'яким.

Науковці також розповіли, що вони змішали порошок мономерів з водою, що містить нанолисти. Після цього суміш помістили під ультрафіолетову лампу.

Ультрафіолетове випромінювання лампи змушує окремі молекули зв'язуватися одна з одною, внаслідок чого все перетворюється на еластичну тверду речовину — гель.

Що важливо розуміти, загалом гідрогель має близько 10 000 шарів нанолистів у зразку товщиною в один міліметр. Це дає йому змогу досягати жорсткості, схожої на людську шкіру, і при цьому розтягуватися.

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