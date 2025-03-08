Ученые создали "суперкожу" — на что она способна

Как удалось узнать журналистам, ученые из Университета Аалто и Университета Байройта создали "суперкожу", которая самостоятельно заживляет до 90% порезов за 4 часа и полностью восстанавливаюется в течение суток.
Главные тезисы
- Гидрогель, который использует для создания суперкожи, является гибким, прочным и самовосстанавливающимся материалом.
- Он открывает новые возможности в разных отраслях, в том числе в мягкой робототехнике.
"Суперкожа" и все ее способности
По словам ученых, они смогли создать самовосстанавливаемый, гибкий и прочный гидрогель — именно он стал важной вехой в материаловедении. Этот материал действительно особенный.
Эта разработка открывает окно к новым возможностям в области заживления ран, мягкой робототехники, искусственной кожи и доставки лекарств.
Ученые также рассказали, что они смешали порошок мономеров с содержащей нанолисты водой. После этого смесь поместили под ультрафиолетовую лампу.
Ультрафиолетовое излучение лампы заставляет отдельные молекулы связываться друг с другом, в результате чего все превращается в эластическое твердое вещество — гель.
Что важно понимать, всего гидрогель имеет около 10 000 слоев нанолистов в образце толщиной в один миллиметр. Это позволяет ему достигать жесткости, похожей на человеческую кожу, и при этом растягиваться.
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