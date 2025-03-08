Ученые создали "суперкожу" — на что она способна
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые создали "суперкожу" — на что она способна

"Суперкожа" и все ее способности
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Как удалось узнать журналистам, ученые из Университета Аалто и Университета Байройта создали "суперкожу", которая самостоятельно заживляет до 90% порезов за 4 часа и полностью восстанавливаюется в течение суток.

Главные тезисы

  • Гидрогель, который использует для создания суперкожи, является гибким, прочным и самовосстанавливающимся материалом.
  • Он открывает новые возможности в разных отраслях, в том числе в мягкой робототехнике.

"Суперкожа" и все ее способности

По словам ученых, они смогли создать самовосстанавливаемый, гибкий и прочный гидрогель — именно он стал важной вехой в материаловедении. Этот материал действительно особенный.

Эта разработка открывает окно к новым возможностям в области заживления ран, мягкой робототехники, искусственной кожи и доставки лекарств.

Для того чтобы создать такой уникальный материал, ученые использовали ультратонкие глиняные нанолисты. Они образуют плотную запутанную сеть полимеров, укрепившую гидрогель и не позволившую ему стать слишком мягким.

Ученые также рассказали, что они смешали порошок мономеров с содержащей нанолисты водой. После этого смесь поместили под ультрафиолетовую лампу.

Ультрафиолетовое излучение лампы заставляет отдельные молекулы связываться друг с другом, в результате чего все превращается в эластическое твердое вещество — гель.

Что важно понимать, всего гидрогель имеет около 10 000 слоев нанолистов в образце толщиной в один миллиметр. Это позволяет ему достигать жесткости, похожей на человеческую кожу, и при этом растягиваться.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как нейропластичность делает людей более счастливыми — исследование
Нейропластичность и ее влияние на жизнь
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Мозг превратился в стекло. Ученые обнародовали выводы нового исследования
мозок
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как пражабы смогли выжить 252 млн лет назад — данные исследования
жаба

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?