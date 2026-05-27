Науковці відшукали третє "око" всередині людського черепа
Третє око людини - що про нього відомо
Джерело:  Daily Mail

У самому центрі людської голови дослідники з Великої Британії та Швеції виявили "третє око". За їхніми словами, йдеться про древній орган, який фактично є складним предковим серединним оком.

Головні тези:

  • Це шишкоподібна залоза, яка отримує інформацію про світло та темряву від очей і регулює час сну людини.
  • Попри те, що вона більше не є справжнім оком, та все ж досі виконує важливі функції в організмі.

За словами науквовців, саме на це око покладалися види, від яких походить людина, після того, як втратили два своїх бічних органи зору.

Що важливо зрозуміти, це сталося близько 500 мільйонів років тому.

Як вдалося дізнатися вченим, йдеться про стародавні безхребетні види, які заривалися під землю і втратили здатність бачити своїми звичайними очима.

Після цього вони почали дедалі частіше використовувати свій центральний орган для сприйняття світла.

Цей орган, який називається шишкоподібною залозою, описували лікарі ще з часів стародавніх греків, але до появи нових даних вважалося, що він розвивався окремо від очей.

Що цікаво, навіть зараз залишки третього ока все ще можна знайти всередині людського черепа.

Воно більше не сприймає світло безпосередньо, але, як і раніше, отримує інформацію про світло і темряву від наших очей і використовує її, щоб допомагати регулювати час сну людини.

Серед важливих функцій цього “оку” є вироблення гормону мелатоніну — хімічного сигналу, який сповіщає організм про настання ночі та часу для сну.

