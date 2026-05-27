Ученые отыскали третий "глаз" внутри человеческого черепа

В самом центре человеческой головы исследователи из Великобритании и Швеции обнаружили "третий глаз". По их словам, речь идет о древнем органе, который фактически является сложным предковым срединным глазом.
Главные тезисы
- Это шишковидная железа, которая получает информацию о свете и тьме от глаз и регулирует время сна человека.
- Несмотря на то, что она больше не является настоящим глазом, все еще выполняет важные функции в организме.
Третий "глаз" человека — что о нем известно
По словам ученых, именно на этот глаз возлагались виды, от которых происходит человек, после того, как потеряли два своих боковых органа зрения.
Что важно понять, это произошло около 500 миллионов лет назад.
Как удалось узнать ученым, речь идет о древних беспозвоночных видах, которые зарывались под землю и утратили способность видеть своими обычными глазами.
После этого они стали все чаще использовать свой центральный орган для восприятия света.
Этот орган, который называет шишковидной железой, описывали врачи еще со времен древних греков, но до появления новых данных считалось, что он развивался отдельно от глаз.
Что интересно, даже сейчас остатки третьего глаза все еще можно обнаружить внутри человеческого черепа.
Среди важных функций этого глаза — выработка гормона мелатонина — химического сигнала, который извещает организм о наступлении ночи и времени для сна.
