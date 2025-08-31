Науковці відшукали вирішення однієї з найсерйозніших проблем людства
Науковці відшукали вирішення однієї з найсерйозніших проблем людства

океан
Джерело:  online.ua

Команда вчених з Університету Джона Гопкінса, Університету штату Мічиган, Корнельського університету, Університету Ліхай і Массачусетського технологічного інституту стверджує, що врешті-решт змогла знайти вирішення деяких серйозних проблем людства. Що цікаво, відповіді на їхні запитання знаходилася безпосередньо в океані.

Головні тези:

  • Команда вчених розробила нову технологію електролізу.
  • Як попереджає ООН, дефіцит води стає дедалі серйознішою проблемою.

Про що дізналися вчені

У межах нового масштабного дослідження науковці сформували нову технологію електролізу, пише Ecoportal.

Що важливо розуміти, йдеться про об'єднання виробництва водню і опріснення води в одному пристрої.

За словами вчених, у галузі виробництва прісної води в пустельних регіонах було кілька інноваційних проривів, однак жоден з них не був настільки багатообіцяючим, як цей.

Автори дослідження дійшли висновку, що використання морської води в електролізі за допомогою сонячної енергії дасть їм змогу отримувати прісну воду як побічний продукт водню.

Дослідники пояснили, що їхній метод працює завдяки використанню гібридного пристрою сонячної дистиляції та електролізу води, який максимально ефективно використовує повний спектр сонячної енергії. Сонячна панель виконує подвійну функцію, генеруючи електрику для електролізу, а також збираючи залишкове тепло.

За словами науковців, після цього тепло, яке виділяється сонячною панеллю, використовується для нагрівання тонкого шару морської води.

Згодом випаровування води сіль і домішки залишаються позаду, перетворюючись на чисту водяну пару.

Після цього чиста водяна пара подається в електролізер, де електрика, вироблена сонячною панеллю, розщеплює її на зелений водень і кисень.

Що важливо розуміти, ключова перевага цієї технології полягає в тому, що морська вода не контактує безпосередньо з електрокаталізатором, що дає змогу уникнути корозії та підвищує ефективність, а також довговічність системи.

