Ученые нашли решение одной из самых серьезных проблем человечества
Источник:  online.ua

Команда ученых из Университета Джона Гопкинса, Университета штата Мичиган, Корнельского университета, Университета Лихай и Массачусетского технологического института утверждает, что, наконец, смогла найти решение некоторых серьезных проблем человечества. Что интересно, ответы на их вопросы находились непосредственно в океане.

Главные тезисы

  • Команда учёных разработала новую технологию электролиза.
  • Как предупреждает ООН, дефицит воды становится все более серьезной проблемой.

О чем узнали ученые

В рамках нового масштабного исследования ученые сформировали новую технологию электролиза, пишет Ecoportal.

Что важно понимать, речь идет об объединении производства водорода и опреснении воды в одном устройстве.

По словам ученых, в области производства пресной воды в пустынных регионах было несколько инновационных прорывов, однако ни один из них не был столь многообещающим, как этот.

Авторы исследования пришли к выводу, что использование морской воды в электролиге с помощью солнечной энергии позволит им получать пресную воду как побочный продукт водорода.

Исследователи объяснили, что их метод работает благодаря использованию гибридного устройства солнечной дистилляции и электролиза воды, максимально эффективно использующего полный спектр солнечной энергии. Солнечная панель выполняет двойную функцию, генерируя электричество для электролиза, а также собирая остаточное тепло.

По словам ученых, после этого тепло, выделяемое солнечной панелью, используется для нагревания тонкого слоя морской воды.

Впоследствии испарение воды соль и примеси остаются позади, превращаясь в чистый водяной пар.

После этого чистый водяной пар подается в электролизер, где электричество, произведенное солнечной панелью, расщепляет его на зеленый водород и кислород.

Что важно понимать, ключевое преимущество этой технологии заключается в том, что морская вода не контактирует непосредственно с электрокатализатором, что позволяет избежать коррозии и повышает эффективность, а также долговечность системы.

