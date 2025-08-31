Ученые нашли решение одной из самых серьезных проблем человечества

Команда ученых из Университета Джона Гопкинса, Университета штата Мичиган, Корнельского университета, Университета Лихай и Массачусетского технологического института утверждает, что, наконец, смогла найти решение некоторых серьезных проблем человечества. Что интересно, ответы на их вопросы находились непосредственно в океане.
Главные тезисы
- Команда учёных разработала новую технологию электролиза.
- Как предупреждает ООН, дефицит воды становится все более серьезной проблемой.
О чем узнали ученые
В рамках нового масштабного исследования ученые сформировали новую технологию электролиза, пишет Ecoportal.
Что важно понимать, речь идет об объединении производства водорода и опреснении воды в одном устройстве.
По словам ученых, в области производства пресной воды в пустынных регионах было несколько инновационных прорывов, однако ни один из них не был столь многообещающим, как этот.
Авторы исследования пришли к выводу, что использование морской воды в электролиге с помощью солнечной энергии позволит им получать пресную воду как побочный продукт водорода.
По словам ученых, после этого тепло, выделяемое солнечной панелью, используется для нагревания тонкого слоя морской воды.
Впоследствии испарение воды соль и примеси остаются позади, превращаясь в чистый водяной пар.
Что важно понимать, ключевое преимущество этой технологии заключается в том, что морская вода не контактирует непосредственно с электрокатализатором, что позволяет избежать коррозии и повышает эффективность, а также долговечность системы.
