Науковці виявили аномальну колонію бджіл — що з нею не так

Американські вчені натрапили у Штатах неймовірну кількість живих істот — йдеться про понад 5,6 мільйона бджіл. Що важливо розуміти, ця колонія є однією з найбільших, які коли-небудь фіксувала наука. Також дослідників шокувало те, що вона мешкає під кладовищем.
Головні тези:
- Колонія мешкає на площі у 6 500 квадратних метрів.
- Бджоли вважають кладовище своєрідним "райським куточком".
Аномальна колонія бджіл у США - що про неї відомо
На таку неочікувану знахідку натрапили вчені з Корнельського університету.
У межах дослідження кладовища East Lawn в Ітаці (штат Нью-Йорк - ред.) стало відомо, що там останні 90 років мешкає вид бджіл Andrena regularis.
Проте науковцям було важко уявити, наскільки величезною є ця таємнича колонія бджіл, пише Daily Galaxy.
Під час точних та ретельних розрахунків вчені дійшли до сенсаційних висновків: на площі у 6 500 квадратних метрів мешкає аж 5,56 мільйона бджіл.
Своїми враженнями одним з перших поділився автор дослідження Браян Денфорт:
