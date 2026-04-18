Науковці виявили аномальну колонію бджіл — що з нею не так

Американські вчені натрапили у Штатах неймовірну кількість живих істот — йдеться про понад 5,6 мільйона бджіл. Що важливо розуміти, ця колонія є однією з найбільших, які коли-небудь фіксувала наука. Також дослідників шокувало те, що вона мешкає під кладовищем.

  • Колонія мешкає на площі у 6 500 квадратних метрів.
  • Бджоли вважають кладовище своєрідним "райським куточком".

Аномальна колонія бджіл у США - що про неї відомо

На таку неочікувану знахідку натрапили вчені з Корнельського університету.

У межах дослідження кладовища East Lawn в Ітаці (штат Нью-Йорк - ред.) стало відомо, що там останні 90 років мешкає вид бджіл Andrena regularis.

Проте науковцям було важко уявити, наскільки величезною є ця таємнича колонія бджіл, пише Daily Galaxy.

На відміну від звичних нам медоносних бджіл, близько 70% видів у США живуть не у вуликах, а поодинці під землею. Це робить їх "невидимими" для людей, навіть коли їхня чисельність стає астрономічною.

Під час точних та ретельних розрахунків вчені дійшли до сенсаційних висновків: на площі у 6 500 квадратних метрів мешкає аж 5,56 мільйона бджіл.

Своїми враженнями одним з перших поділився автор дослідження Браян Денфорт:

Я був повністю вражений, коли ми робили розрахунки. Я бачив опубліковані оцінки скупчень бджіл у сотні тисяч. Але я ніколи не уявляв, що це буде 5,56 мільйона бджіл.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Зелене сяйво на Юпітері. Які версії озвучують вчені
Що відомо про ще одну таємницю Юпітера
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені виявили серйозну проблему, яка руйнує здоров'я людей
Безсоння руйнує здоров'я людей
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Усі втратили розум". Уперше в історії вчені зафіксували раптове зникнення зірки
Зірка M31-2014-DS1 колапсувала у вкрай незвичний спосіб

