Ученые обнаружили аномальную колонию пчел — что с ней не так

Источник:  online.ua

Американские ученые встретили в Штатах невероятное количество живых существ — речь идет о более чем 5,6 миллионах пчел. Что важно понимать, эта колония является одной из самых больших, которые когда-либо фиксировала наука. Также исследователей повергло в шок то, что она живет под кладбищем.

  • Колония проживает на площади в 6500 квадратных метров.
  • Пчелы считают кладбище своеобразным "райским уголком".

Про такую неожиданную находку заявили ученые из Корнельского университета.

В рамках исследования кладбища East Lawn в Итаке (штат Нью-Йорк – ред.) стало известно, что там последние 90 лет обитает вид пчел Andrena regularis.

Однако ученым было трудно представить, насколько же огромная эта таинственная колония пчел, пишет Daily Galaxy.

В отличие от привычных нам медоносных пчел, около 70% видов в США обитают не в ульях, а поодиночке под землей. Это делает их "невидимыми" для людей, даже когда их численность становится астрономической.

Во время точных и тщательных расчетов ученые пришли к сенсационными выводам: на площади в 6 500 квадратных метров проживает 5,56 миллиона пчел.

Своими впечатлениями одним из первых поделился автор исследования Брайан Денфорт:

Я был совершенно поражен, когда мы производили расчеты. Я видел опубликованные оценки скоплений пчел в сотни тысяч. Но я никогда не представлял, что это будет 5,56 миллионов пчел.

