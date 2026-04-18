Ученые обнаружили аномальную колонию пчел — что с ней не так

Американские ученые встретили в Штатах невероятное количество живых существ — речь идет о более чем 5,6 миллионах пчел. Что важно понимать, эта колония является одной из самых больших, которые когда-либо фиксировала наука. Также исследователей повергло в шок то, что она живет под кладбищем.
Главные тезисы
- Колония проживает на площади в 6500 квадратных метров.
- Пчелы считают кладбище своеобразным "райским уголком".
Аномальная колония пчел в США – что о ней известно
Про такую неожиданную находку заявили ученые из Корнельского университета.
В рамках исследования кладбища East Lawn в Итаке (штат Нью-Йорк – ред.) стало известно, что там последние 90 лет обитает вид пчел Andrena regularis.
Однако ученым было трудно представить, насколько же огромная эта таинственная колония пчел, пишет Daily Galaxy.
Во время точных и тщательных расчетов ученые пришли к сенсационными выводам: на площади в 6 500 квадратных метров проживает 5,56 миллиона пчел.
Своими впечатлениями одним из первых поделился автор исследования Брайан Денфорт:
