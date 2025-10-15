Науковці виявили ознаки існування планети Y

У межах проведення нового дослідження вчені з Принстонського університету дійшли висновку, що на краю Сонячної системи може ховатися секретний світ - йдеться про існування “планети Y”, яку наукова спільнота не поспішає визнавати як реальний об'єкт.

Що відомо про планету Y

Згідно з останніми даними, за розмірами вона нагадує Землю, а також має кам'янисту поверхню.

Про її існування вперше заговорили, коли виявили 50 об'єктів у поясі Койпера — області крижаних об'єктів за Нептуном — нахилені під незвичним кутом.

З коментарем з цього приводу виступив провідний автор дослідження, доктор Амір Сірадж:

Ми почали шукати пояснення нахилу, відмінні від планети, але виявили, що там дійсно має бути планета. Поширити

Що важливо розуміти, після того, як Плутон був виключений зі списку планет, наукова спільнота сконцентрувала свою увагу на поясі Койпера.

За словами астрономів, йдеться про кільце, що складається з крижаних об'єктів, астероїдів і карликових планет за Нептуном. Воно залишилося після утворення восьми планет.