Науковці виявили ознаки існування планети Y

У межах проведення нового дослідження вчені з Принстонського університету дійшли висновку, що на краю Сонячної системи може ховатися секретний світ - йдеться про існування “планети Y”, яку наукова спільнота не поспішає визнавати як реальний об'єкт.
Головні тези:
- Планета Y за розмірами нагадує Землю та має кам'янисту поверхню.
- Загалом у Сонячній системі може бути до 10 планет.
Що відомо про планету Y
Згідно з останніми даними, за розмірами вона нагадує Землю, а також має кам'янисту поверхню.
Про її існування вперше заговорили, коли виявили 50 об'єктів у поясі Койпера — області крижаних об'єктів за Нептуном — нахилені під незвичним кутом.
З коментарем з цього приводу виступив провідний автор дослідження, доктор Амір Сірадж:
Що важливо розуміти, після того, як Плутон був виключений зі списку планет, наукова спільнота сконцентрувала свою увагу на поясі Койпера.
За словами астрономів, йдеться про кільце, що складається з крижаних об'єктів, астероїдів і карликових планет за Нептуном. Воно залишилося після утворення восьми планет.
