Ученые обнаружили признаки существования планеты Y

В рамках проведения нового исследования ученые из Принстонского университета пришли к выводу, что на краю Солнечной системы может скрываться секретный мир - речь идет о существовании "планеты Y", которую научное сообщество не спешит признавать реальным объектом.
Главные тезисы
- Планета Y по размерам напоминает Землю.
- В общей сложности в Солнечной системе может быть до 10 планет.
Что известно о планете Y
Согласно последним данным, по размерам она напоминает Землю, а также имеет каменистую поверхность.
О ее существовании впервые заговорили, когда обнаружили 50 объектов в поясе Койпера — области ледяных объектов за Нептуном — они наклонены под необычным углом.
С комментарием по этому поводу выступил ведущий автор исследования, доктор Амир Сирадж:
Что важно понимать, после того, как Плутон был исключен из списка планет, научное сообщество сконцентрировало свое внимание на поясе Койпера.
По словам астрономов, речь идет о кольце, состоящем из ледяных объектов, астероидов и карликовых планет за Нептуном. Оно осталось после образования восьми планет.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-