Ученые обнаружили признаки существования планеты Y

В рамках проведения нового исследования ученые из Принстонского университета пришли к выводу, что на краю Солнечной системы может скрываться секретный мир - речь идет о существовании "планеты Y", которую научное сообщество не спешит признавать реальным объектом.

Что известно о планете Y

Согласно последним данным, по размерам она напоминает Землю, а также имеет каменистую поверхность.

О ее существовании впервые заговорили, когда обнаружили 50 объектов в поясе Койпера — области ледяных объектов за Нептуном — они наклонены под необычным углом.

С комментарием по этому поводу выступил ведущий автор исследования, доктор Амир Сирадж:

Мы начали искать объяснения наклона, отличные от планеты, но обнаружили, что там действительно должна быть планета. Поделиться

Что важно понимать, после того, как Плутон был исключен из списка планет, научное сообщество сконцентрировало свое внимание на поясе Койпера.

По словам астрономов, речь идет о кольце, состоящем из ледяных объектов, астероидов и карликовых планет за Нептуном. Оно осталось после образования восьми планет.