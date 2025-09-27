Науковці винайшли унікальний 2D-матеріал для нового покоління блоків пам'яті

Це відкриття може прокласти шлях до нового покоління надефективних рішень пам'яті для ШІ, мобільних технологій і обробки даних.
Головні тези:
- Створено унікальний атомарний матеріал, в якому поєднані феромагнітний і антиферомагнітний стани.
- Матеріал дозволяє знизити енерговитрати під час запису та зберігання даних майже в 10 разів.
- Унікальна структура матеріалу усуває інтерфейсні дефекти та спрощує виробництво блоків пам'яті.
Вчені створили унікальний атомарний матеріал: що відомо
Науковці з Технологічного університету Чалмерса повідомили про відкриття унікального атомарного тонкого 2D-матеріалу, в якому одночасно співіснують два протилежні магнітні стани — феромагнітний і антиферомагнітний.
На відміну від складних, багатошарових систем, ученим вдалося інтегрувати обидві магнітні сили в єдину двовимірну кристалічну структуру, чого не вийшло у природи, пише Phys.Org. Це усуває інтерфейсні дефекти та спрощує виробництво.
Крім того, в матеріалі реалізована нахилена магнітна конфігурація: перемикання орієнтації магнітних моментів можливе без застосування зовнішнього магнітного поля. За оцінками вчених, це дає змогу скоротити енерговитрати під час запису і зберігання даних майже в 10 разів.
Блоки пам'яті відіграють важливу роль практично у всіх сучасних технологіях, зокрема в системах штучного інтелекту, смартфонах, комп'ютерах, автономних транспортних засобах, побутовій техніці та медичних пристроях.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-