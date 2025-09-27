Науковці винайшли унікальний 2D-матеріал для нового покоління блоків пам'яті
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці винайшли унікальний 2D-матеріал для нового покоління блоків пам'яті

карта пам'яті
Джерело:  Phys.org

Це відкриття може прокласти шлях до нового покоління надефективних рішень пам'яті для ШІ, мобільних технологій і обробки даних.

Головні тези:

  • Створено унікальний атомарний матеріал, в якому поєднані феромагнітний і антиферомагнітний стани.
  • Матеріал дозволяє знизити енерговитрати під час запису та зберігання даних майже в 10 разів.
  • Унікальна структура матеріалу усуває інтерфейсні дефекти та спрощує виробництво блоків пам'яті.

Вчені створили унікальний атомарний матеріал: що відомо

Науковці з Технологічного університету Чалмерса повідомили про відкриття унікального атомарного тонкого 2D-матеріалу, в якому одночасно співіснують два протилежні магнітні стани — феромагнітний і антиферомагнітний.

На відміну від складних, багатошарових систем, ученим вдалося інтегрувати обидві магнітні сили в єдину двовимірну кристалічну структуру, чого не вийшло у природи, пише Phys.Org. Це усуває інтерфейсні дефекти та спрощує виробництво.

Крім того, в матеріалі реалізована нахилена магнітна конфігурація: перемикання орієнтації магнітних моментів можливе без застосування зовнішнього магнітного поля. За оцінками вчених, це дає змогу скоротити енерговитрати під час запису і зберігання даних майже в 10 разів.

Матеріал створено на основі сплаву кобальту, заліза, германію і телуру. Його шари утримуються силами Ван-дер-Ваальса, що робить структуру особливо стабільною на атомарному рівні.

Блоки пам'яті відіграють важливу роль практично у всіх сучасних технологіях, зокрема в системах штучного інтелекту, смартфонах, комп'ютерах, автономних транспортних засобах, побутовій техніці та медичних пристроях.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Американські науковці заявили про створення матеріалу для зменшення температури тіла
Охолоджуюча тканина
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені відкрили новий надміцний вид матеріалу
Графен
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці розробили робот-жилет — допомагає людям відновити рухливість після інсульту
робот

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?