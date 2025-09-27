Ученые изобрели уникальный 2D-материал для нового поколения блоков памяти
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые изобрели уникальный 2D-материал для нового поколения блоков памяти

блок памяти
Читати українською
Источник:  Phys.org

Это открытие может проложить путь в новое поколение сверхэффективных решений памяти для ИИ, мобильных технологий и обработки данных.

Главные тезисы

  • Уникальный 2D-материал, объединяющий ферромагнитное и антиферромагнитное состояния, создан для нового поколения блоков памяти.
  • Новое открытие может привести к разработке сверхэффективных решений памяти для систем искусственного интеллекта, мобильных технологий и обработки данных.
  • Интеграция обоих магнитных состояний в единую двумерную структуру упростила производство и устранила интерфейсные дефекты.

Ученые создали уникальный атомарный материал: что известно

Ученые из Технологического университета Чалмерса сообщили об открытии уникального атомарного тонкого 2D-материала, в котором одновременно сосуществуют два противоположных магнитных состояния — ферромагнитное и антиферромагнитное.

В отличие от сложных, многослойных систем ученым удалось интегрировать обе магнитные силы в единую двумерную кристаллическую структуру, чего не получилось у природы, пишет Phys.Org. Это устраняет интерфейсные дефекты и упрощает производство.

Кроме того, в материале реализована наклонная магнитная конфигурация: переключение ориентации магнитных моментов возможно без применения внешнего магнитного поля. По оценкам ученых, это позволяет сократить энергозатраты при записи и хранении данных почти в 10 раз.

Материал создан на основе сплава кобальта, железа, германия и теллура. Его слои удерживаются силами Ван-дер-Ваальса, что делает структуру особенно стабильной на атомарном уровне.

Блоки памяти играют важную роль практически во всех современных технологиях, в частности, в системах искусственного интеллекта, смартфонах, компьютерах, автономных транспортных средствах, бытовой технике и медицинских устройствах.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Американские ученые заявили о создании материала для уменьшения температуры тела
Охлаждающая ткань
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые открыли новый сверхпрочный вид материала
Белый графен
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые разработали робот-жилет — помогает людям восстановить подвижность после инсульта
робот

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?