Як повідомляє видання IFL-Science, дослідники витягли з дна океану біля берегів Ісландії великого двостулкового молюска виду океанський квахог (Arctica islandica). Вони одразу зрозуміли, що це довгожитель, однак визначення його вік призвело до фатальних наслідків.
Головні тези:
- Великий двостулковий молюск отримав символічне прізвисько “Мін”.
- Помилка в визначенні віку молюска призвела до фатальних наслідків і спричинила його загибель.
Помилка вчених призвела до загибелі Arctica islandica
За словами науковців, вік тварини вирішили визначити за аналогією з датуванням дерев: на черепашках цих молюсків формуються щорічні кільця росту, які можна порахувати, щоб дізнатися, скільки років прожила істота.
Усе це можна розгледіти під мікроскопом — шари формуються саме раз на рік.
Підрахунок смуг на розрізі мушлі вказав на те що цей молюск прожив понад 405 років.
Однак згодом стало відомо, що це було помилкове значення.
У результаті радіовуглецевого аналізу врешті з'ясувалося, що молюск прожив 507 років.
Фактично йдеться про те, що він народився приблизно 1499 року — в епоху китайської династії Мін. Саме тому йому навіть дали символічне прізвисько "Мін".
Однак саме бажання точно визначити максимальний вік цього виду стало причиною загибелі тварини.
