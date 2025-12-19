Науковці випадково вбили найстарішу істоту у світі

Як повідомляє видання IFL-Science, дослідники витягли з дна океану біля берегів Ісландії великого двостулкового молюска виду океанський квахог (Arctica islandica). Вони одразу зрозуміли, що це довгожитель, однак визначення його вік призвело до фатальних наслідків.

Помилка вчених призвела до загибелі Arctica islandica

За словами науковців, вік тварини вирішили визначити за аналогією з датуванням дерев: на черепашках цих молюсків формуються щорічні кільця росту, які можна порахувати, щоб дізнатися, скільки років прожила істота.

Усе це можна розгледіти під мікроскопом — шари формуються саме раз на рік.

Підрахунок смуг на розрізі мушлі вказав на те що цей молюск прожив понад 405 років.

Однак згодом стало відомо, що це було помилкове значення.

У результаті радіовуглецевого аналізу врешті з'ясувалося, що молюск прожив 507 років.

Фактично йдеться про те, що він народився приблизно 1499 року — в епоху китайської династії Мін. Саме тому йому навіть дали символічне прізвисько "Мін".

Однак саме бажання точно визначити максимальний вік цього виду стало причиною загибелі тварини.