Науковці випадково вбили найстарішу істоту у світі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці випадково вбили найстарішу істоту у світі

Помилка вчених призвела до загибелі Arctica islandica
Джерело:  IFL Science

Як повідомляє видання IFL-Science, дослідники витягли з дна океану біля берегів Ісландії великого двостулкового молюска виду океанський квахог (Arctica islandica). Вони одразу зрозуміли, що це довгожитель, однак визначення його вік призвело до фатальних наслідків.

Головні тези:

  • Великий двостулковий молюск отримав символічне прізвисько “Мін”.
  • Помилка в визначенні віку молюска призвела до фатальних наслідків і спричинила його загибель.

Помилка вчених призвела до загибелі Arctica islandica

За словами науковців, вік тварини вирішили визначити за аналогією з датуванням дерев: на черепашках цих молюсків формуються щорічні кільця росту, які можна порахувати, щоб дізнатися, скільки років прожила істота.

Усе це можна розгледіти під мікроскопом — шари формуються саме раз на рік.

Підрахунок смуг на розрізі мушлі вказав на те що цей молюск прожив понад 405 років.

Однак згодом стало відомо, що це було помилкове значення.

У результаті радіовуглецевого аналізу врешті з'ясувалося, що молюск прожив 507 років.

Фактично йдеться про те, що він народився приблизно 1499 року — в епоху китайської династії Мін. Саме тому йому навіть дали символічне прізвисько "Мін".

Однак саме бажання точно визначити максимальний вік цього виду стало причиною загибелі тварини.

Найімовірнішою причиною було його заморожування одразу після вилову з океанського дна. Таким чином, людство виявило найстарішу відому тварину — і вбило її в той самий день.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Найбільше у світі родовище літію виявили у США — дані дослідження
родовище
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?