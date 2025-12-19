Ученые случайно убили старейшее существо в мире
Ученые случайно убили старейшее существо в мире

Ошибка учёных привела к гибели Arctica islandica
Источник:  IFL Science

Как сообщает издание IFL-Science, исследователи извлекли со дна океана у берегов Исландии большого двустворчатого моллюска вида океанский квахог (Arctica islandica). Они сразу поняли, что это долгожитель, однако определение его возраста привело к роковым последствиям.

Ошибка учёных привела к гибели Arctica islandica

По словам ученых, возраст животного решили определить по аналогии с датировкой деревьев: на ракушках этих моллюсков формируются ежегодные кольца роста, которые можно посчитать, чтобы узнать, сколько лет прожило существо.

Все это можно разглядеть под микроскопом — слои формируются раз в год.

Подсчет полос на разрезе раковины указал на то, что этот моллюск прожил более 405 лет.

Однако впоследствии стало известно, что это было ложное значение.

В результате радиоуглеродного анализа наконец-то выяснилось, что моллюск прожил 507 лет.

Фактически речь идет, что он родился примерно в 1499 году — в эпоху китайской династии Мин. Именно поэтому ему даже дали символическое прозвище "Мин".

Однако само желание точно определить максимальный возраст этого вида явилось причиной гибели животного.

Вероятнейшей причиной было его замораживание сразу после вылова из океанского дна. Таким образом, человечество обнаружило самое старое известное животное — и убило его в тот же день.

