Ученые случайно убили старейшее существо в мире

Как сообщает издание IFL-Science, исследователи извлекли со дна океана у берегов Исландии большого двустворчатого моллюска вида океанский квахог (Arctica islandica). Они сразу поняли, что это долгожитель, однако определение его возраста привело к роковым последствиям.

Ошибка учёных привела к гибели Arctica islandica

По словам ученых, возраст животного решили определить по аналогии с датировкой деревьев: на ракушках этих моллюсков формируются ежегодные кольца роста, которые можно посчитать, чтобы узнать, сколько лет прожило существо.

Все это можно разглядеть под микроскопом — слои формируются раз в год.

Подсчет полос на разрезе раковины указал на то, что этот моллюск прожил более 405 лет.

Однако впоследствии стало известно, что это было ложное значение.

В результате радиоуглеродного анализа наконец-то выяснилось, что моллюск прожил 507 лет.

Фактически речь идет, что он родился примерно в 1499 году — в эпоху китайской династии Мин. Именно поэтому ему даже дали символическое прозвище "Мин".

Однако само желание точно определить максимальный возраст этого вида явилось причиной гибели животного.