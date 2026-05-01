Науковці вирішили "воскресити" блакитну антилопу
Джерело:  Axios

Блакитна антилопа — вимерлий африканський вид порожнистогорих (Bovidae), який сотні років тому мешкав у Південній Африці, проте був повністю винищений. Ця тварина отримала таку незвичну назву через блакитнувате відсвічування сірої шерсті. Компанія Colossal Biosciences, що займається відновленням вимерлих видів, вірить, що зможе повернути блакитну антилопу до життя.

Головні тези:

  • Тварину планують повернути у її рідне середовище, де воно зможе виживати.
  • Однак ця ідея спровокувала чимало дискусій у науковій спільноті.

"Воскресіння" блакитної антилопи — що замислили вчені

Про плани своєї команди журналістам розповів генеральний директор Colossal Бен Ламм.

За його словами, експерти вже отримали ДНК тварини, а також навіть завершили її картування.

Станом на сьогодні проєкт знаходиться на вкрай важливому етапі — редагуванні геному.

Як вважають вчені, їхні зусилля дійсно дадуть можливість відродити вид, який люди повністю винищили ще наприкінці XVIII століття.

Що важливо розуміти, "народження" першої тварини відбудеться в 2028 році.

Для всіх проєктів, над якими ми працюємо, ми хочемо повернути тварин у якесь рідне середовище, де вони зможуть виживати, бути акретивними для екосистеми, — наголосив Ламм.

Ба більше, зазначається, що крім блакитного оленя, компанія встигає працювати над іншими амбітними проєктами.

Команда вчених розраховує повернути у цей світ перше мамонтеня. Наразі активно триває підготовка геному.

Що цікаво, чимало експертів критикують такі “воскресіння”, адже вважають, що це дуже небезпечно для природи.

