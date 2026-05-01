Науковці вирішили "воскресити" блакитну антилопу

Блакитна антилопа — вимерлий африканський вид порожнистогорих (Bovidae), який сотні років тому мешкав у Південній Африці, проте був повністю винищений. Ця тварина отримала таку незвичну назву через блакитнувате відсвічування сірої шерсті. Компанія Colossal Biosciences, що займається відновленням вимерлих видів, вірить, що зможе повернути блакитну антилопу до життя.

"Воскресіння" блакитної антилопи — що замислили вчені

Про плани своєї команди журналістам розповів генеральний директор Colossal Бен Ламм.

За його словами, експерти вже отримали ДНК тварини, а також навіть завершили її картування.

Станом на сьогодні проєкт знаходиться на вкрай важливому етапі — редагуванні геному.

Як вважають вчені, їхні зусилля дійсно дадуть можливість відродити вид, який люди повністю винищили ще наприкінці XVIII століття.

Що важливо розуміти, "народження" першої тварини відбудеться в 2028 році.

Для всіх проєктів, над якими ми працюємо, ми хочемо повернути тварин у якесь рідне середовище, де вони зможуть виживати, бути акретивними для екосистеми, — наголосив Ламм.

Ба більше, зазначається, що крім блакитного оленя, компанія встигає працювати над іншими амбітними проєктами.

Команда вчених розраховує повернути у цей світ перше мамонтеня. Наразі активно триває підготовка геному.