Ученые решили "воскресить" голубую антилопу

Голубая антилопа — вымерший африканский вид пологогорых (Bovidae), который сотни лет назад жил в Южной Африке, однако был полностью истреблен. Это животное получило такое необычное название из-за голубоватой отсветки серой шерсти. Компания Colossal Biosciences, занимающаяся восстановлением вымерших видов, верит, что сможет вернуть голубую антилопу к жизни.
Главные тезисы
- Животное планируют вернуть в его родную среду, где оно сможет выживать.
- Однако эта идея спровоцировала немало дискуссий в научном сообществе.
"Воскресение" голубой антилопы — что задумали ученые
О планах своей команды журналистам рассказал генеральный директор Colossal Бен Ламм.
По его словам, эксперты уже получили ДНК животного, а также даже завершили его картирование.
На сегодняшний день проект находится на крайне важном этапе — редактировании генома.
Как полагают ученые, их усилия действительно позволят возродить вид, который люди полностью истребили еще в конце XVIII века.
Что важно понимать, "рождение" первого животного состоится в 2028 году.
Более того, указано, что кроме голубого оленя, компания успевает работать над другими амбициозными проектами.
Команда ученых рассчитывает вернуть в этот мир первого мамонта. В настоящее время активно идет подготовка генома.
Что интересно, многие эксперты критикуют такие "воскресения", ведь считают, что это очень опасно для природы.
