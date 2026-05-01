Ученые решили "воскресить" голубую антилопу

Голубая антилопа — вымерший африканский вид пологогорых (Bovidae), который сотни лет назад жил в Южной Африке, однако был полностью истреблен. Это животное получило такое необычное название из-за голубоватой отсветки серой шерсти. Компания Colossal Biosciences, занимающаяся восстановлением вымерших видов, верит, что сможет вернуть голубую антилопу к жизни.

"Воскресение" голубой антилопы — что задумали ученые

О планах своей команды журналистам рассказал генеральный директор Colossal Бен Ламм.

По его словам, эксперты уже получили ДНК животного, а также даже завершили его картирование.

На сегодняшний день проект находится на крайне важном этапе — редактировании генома.

Как полагают ученые, их усилия действительно позволят возродить вид, который люди полностью истребили еще в конце XVIII века.

Что важно понимать, "рождение" первого животного состоится в 2028 году.

Для всех проектов, над которыми мы работаем, мы хотим вернуть животных в их родную среду, где они смогут выживать, быть конкретными для экосистемы, — подчеркнул Ламм.

Более того, указано, что кроме голубого оленя, компания успевает работать над другими амбициозными проектами.

Команда ученых рассчитывает вернуть в этот мир первого мамонта. В настоящее время активно идет подготовка генома.