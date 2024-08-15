Науковці визначили періоди початку стрімкого старіння організму людини
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці визначили періоди початку стрімкого старіння організму людини

Старіння
Джерело:  The Washington Post

Дослідники зі Стенфордського університету у Каліфорнії з'ясували, що організм людини старіє не поступово, а у 2 етапи. 

Головні тези:

  • Організм людини старіє не поступово, а у 2 етапи: у віці 44 та 60 років.
  • Більше 100 учасників дослідження продемонстрували зміни в молекулах, пов’язаних з серцево-судинними захворюваннями, метаболізмом та імунною регуляцією.
  • Зміни в організмі людини після 40 років викликали зацікавленість у науковців, проте причини змін ще однозначно не вивчені.
  • Вчені радять після 40 років звертати увагу на раціон та фізичні вправи, оскільки цей вік відзначається початком змін в організмі.
  • Молекулярні зміни можуть визначити ключ до розуміння вікових захворювань, проте потрібні подальші дослідження для розкриття їхнього повного впливу на процес старіння.

Що відомо про механізм старіння організму людини

Науковці у новому дослідженні виявили, що у віці 44 та 60 років організм людини починає стрімко змінюватись на молекулярному рівні.

Очевидно, що ви змінюєтеся протягом усього свого життя. Але є два основні періоди, коли відбувається багато змін: один – коли людям близько 45 років, і інший – коли їм близько 60, - пояснює генетик зі Стенфордського університету Майкл Снайдер.

У проведеному дослідженні взяли участь більше 100 людей без хронічних хвороб і значних проблем із здоров’ям, різного етнічного походження віком від 25 до 75 років.

Дослідники взяли у учасників експерименту мазки з ротової порожнини, носа та шкіри, а також зразки крові та калу.

За учасниками дослідження велось спостереження протягом близько 2 років.

Зокрема, науковці вивчили близько понад 135 тис різних молекул та мікрорганізмів, які впливають на роботу серцево-судинної та імунної систем, метаболізм, шкіру та м’язи.

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Молода жінка і жінка похилого віку

За результатами аналізу, 81% молекул кількісно змінилися у людей у віці за 40 та 60 років.

Науковці з’ясували, що ці зміни були однаковими для обох груп. Вони були пов’язані із серцево-судинними захворюваннями, метаболізмом кофеїну, станом шкіри та м'язів.

Однак при цьому в в учасників, яким було близько 40 років, помітні зміни спостерігали в молекулах, пов'язаних з метаболізмом алкоголю і ліпідів (або жирів).

У тих, кому за 60, – у молекулах, пов'язаних з імунною регуляцією, функцією нирок і метаболізмом вуглеводів.

Снайдер зазначає, що зміни у людей віком за 60 років не є несподіванкою, адже саме у цей період починають проявляти себе багато вікових захворювань.

Як науковці радять людям після 40 років адаптуватись до початку старіння

Однак зміни у людей віком за 40 викликали спочатку подив у науковців. Їм так і не вдалось з’ясувати, чому молекули у нашому організмі змінюються.

До прикладу, якщо ви знаєте, що ваш вуглеводний обмін порушений, то ви можете цьому зарадити – змінити свій раціон і здорово харчуватися, - пояснює Снайдер.

За словами науковців, зосередження уваги на молекулярних змінах може "дати ключ" до розуміння, чому виникають вікові захворювання.

Але зазначають, що ще рано говорити про те, як саме ці зміни пов’язані зі старінням.

Коли люди старіють, молекули в організмі змінюються. Однак ми поки не знаємо, що їх провокує. Результати дослідження доводять, що на це впливає спосіб життя людини. Тому після 40 років вчені радять звернути увагу на свій раціон, займатися фізичними вправами, адже у цьому віці організм починає змінюватися, - радить комп'ютерний біолог з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі Сяотао Шен.

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