Дослідники зі Стенфордського університету у Каліфорнії з'ясували, що організм людини старіє не поступово, а у 2 етапи.
Головні тези:
- Організм людини старіє не поступово, а у 2 етапи: у віці 44 та 60 років.
- Більше 100 учасників дослідження продемонстрували зміни в молекулах, пов’язаних з серцево-судинними захворюваннями, метаболізмом та імунною регуляцією.
- Зміни в організмі людини після 40 років викликали зацікавленість у науковців, проте причини змін ще однозначно не вивчені.
- Вчені радять після 40 років звертати увагу на раціон та фізичні вправи, оскільки цей вік відзначається початком змін в організмі.
- Молекулярні зміни можуть визначити ключ до розуміння вікових захворювань, проте потрібні подальші дослідження для розкриття їхнього повного впливу на процес старіння.
Що відомо про механізм старіння організму людини
Науковці у новому дослідженні виявили, що у віці 44 та 60 років організм людини починає стрімко змінюватись на молекулярному рівні.
У проведеному дослідженні взяли участь більше 100 людей без хронічних хвороб і значних проблем із здоров’ям, різного етнічного походження віком від 25 до 75 років.
Дослідники взяли у учасників експерименту мазки з ротової порожнини, носа та шкіри, а також зразки крові та калу.
За учасниками дослідження велось спостереження протягом близько 2 років.
Зокрема, науковці вивчили близько понад 135 тис різних молекул та мікрорганізмів, які впливають на роботу серцево-судинної та імунної систем, метаболізм, шкіру та м’язи.
За результатами аналізу, 81% молекул кількісно змінилися у людей у віці за 40 та 60 років.
Науковці з’ясували, що ці зміни були однаковими для обох груп. Вони були пов’язані із серцево-судинними захворюваннями, метаболізмом кофеїну, станом шкіри та м'язів.
Однак при цьому в в учасників, яким було близько 40 років, помітні зміни спостерігали в молекулах, пов'язаних з метаболізмом алкоголю і ліпідів (або жирів).
У тих, кому за 60, – у молекулах, пов'язаних з імунною регуляцією, функцією нирок і метаболізмом вуглеводів.
Снайдер зазначає, що зміни у людей віком за 60 років не є несподіванкою, адже саме у цей період починають проявляти себе багато вікових захворювань.
Як науковці радять людям після 40 років адаптуватись до початку старіння
Однак зміни у людей віком за 40 викликали спочатку подив у науковців. Їм так і не вдалось з’ясувати, чому молекули у нашому організмі змінюються.
За словами науковців, зосередження уваги на молекулярних змінах може "дати ключ" до розуміння, чому виникають вікові захворювання.
Але зазначають, що ще рано говорити про те, як саме ці зміни пов’язані зі старінням.
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