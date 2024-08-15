Исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии выяснили, что организм человека стареет не постепенно, а в 2 этапа.

Что известно о механизме старения организма человека

Ученые в новом исследовании обнаружили, что в возрасте 44 и 60 лет организм человека начинает стремительно изменяться на молекулярном уровне.

Очевидно, что вы меняетесь на протяжении всей своей жизни. Но есть два основных периода, когда происходит много изменений: один – когда людям около 45 лет, и другой – когда им около 60, – объясняет генетик из Стэнфордского университета Майкл Снайдер. Поделиться

В проведенном исследовании приняли участие более 100 человек без хронических болезней и значительных проблем со здоровьем, разного этнического происхождения в возрасте от 25 до 75 лет.

Исследователи взяли у участников эксперимента мазки из полости рта, носа и кожи, а также образцы крови и кала.

За участниками исследования велось наблюдение около 2 лет.

В частности, ученые изучили более 135 тыс различных молекул и микроорганизмов, которые влияют на работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, метаболизм, кожу и мышцы.

Молодая женщина и пожилая женщина

По результатам анализа, 81% молекул количественно изменились у людей в возрасте 40 и 60 лет.

Ученые выяснили, что эти изменения были одинаковыми для обеих групп. Они были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболизмом кофеина, состоянием кожи и мышц.

Однако при этом у участников, которым было около 40 лет, заметные изменения наблюдали в молекулах, связанных с метаболизмом алкоголя и липидов (или жиров).

У тех, кому за 60 – в молекулах, связанных с иммунной регуляцией, функцией почек и метаболизмом углеводов.

Снайдер отмечает, что изменения у людей старше 60 лет не являются неожиданностью, ведь именно в этот период начинают проявлять себя многие возрастные заболевания.

Как ученые советуют людям после 40 лет адаптироваться к началу старения

Однако изменения у людей в возрасте 40 вызвали сначала удивление у ученых. Им так и не удалось выяснить, почему молекулы в нашем организме меняются.

К примеру, если вы знаете, что ваш углеводный обмен нарушен, то вы можете этому помочь – изменить свой рацион и здорово питаться, - объясняет Снайдер. Поделиться

По словам ученых, сосредоточение внимания на молекулярных изменениях может "дать ключ" к пониманию, почему возникают возрастные заболевания.

Но отмечают, что рано говорить о том, как именно эти изменения связаны со старением.