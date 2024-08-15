Ученые определили периоды начала стремительного старения организма человека
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые определили периоды начала стремительного старения организма человека

Старение
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Источник:  The Washington Post

Исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии выяснили, что организм человека стареет не постепенно, а в 2 этапа.

Главные тезисы

  • Старение организма человека происходит не постепенно, а в 2 этапа: в возрасте 44 и 60 лет.
  • Более 100 участников исследования продемонстрировали изменения в молекулах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболизмом и иммунной регуляцией.
  • Ученые выяснили, что молекулярные изменения после 40 лет связаны с рационом и физическими упражнениями, и могут определять ключ к пониманию возрастных заболеваний.
  • Изменения в организме человека после 40 лет вызывают интерес у ученых, однако причины изменений требуют дальнейших исследований.
  • Ученые советуют внимательно следить за рационом и физической активностью после 40 лет, поскольку этот возраст отмечается началом изменений в организме.

Что известно о механизме старения организма человека

Ученые в новом исследовании обнаружили, что в возрасте 44 и 60 лет организм человека начинает стремительно изменяться на молекулярном уровне.

Очевидно, что вы меняетесь на протяжении всей своей жизни. Но есть два основных периода, когда происходит много изменений: один – когда людям около 45 лет, и другой – когда им около 60, – объясняет генетик из Стэнфордского университета Майкл Снайдер.

В проведенном исследовании приняли участие более 100 человек без хронических болезней и значительных проблем со здоровьем, разного этнического происхождения в возрасте от 25 до 75 лет.

Исследователи взяли у участников эксперимента мазки из полости рта, носа и кожи, а также образцы крови и кала.

За участниками исследования велось наблюдение около 2 лет.

В частности, ученые изучили более 135 тыс различных молекул и микроорганизмов, которые влияют на работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, метаболизм, кожу и мышцы.

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Молодая женщина и пожилая женщина

По результатам анализа, 81% молекул количественно изменились у людей в возрасте 40 и 60 лет.

Ученые выяснили, что эти изменения были одинаковыми для обеих групп. Они были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболизмом кофеина, состоянием кожи и мышц.

Однако при этом у участников, которым было около 40 лет, заметные изменения наблюдали в молекулах, связанных с метаболизмом алкоголя и липидов (или жиров).

У тех, кому за 60 – в молекулах, связанных с иммунной регуляцией, функцией почек и метаболизмом углеводов.

Снайдер отмечает, что изменения у людей старше 60 лет не являются неожиданностью, ведь именно в этот период начинают проявлять себя многие возрастные заболевания.

Как ученые советуют людям после 40 лет адаптироваться к началу старения

Однако изменения у людей в возрасте 40 вызвали сначала удивление у ученых. Им так и не удалось выяснить, почему молекулы в нашем организме меняются.

К примеру, если вы знаете, что ваш углеводный обмен нарушен, то вы можете этому помочь – изменить свой рацион и здорово питаться, - объясняет Снайдер.

По словам ученых, сосредоточение внимания на молекулярных изменениях может "дать ключ" к пониманию, почему возникают возрастные заболевания.

Но отмечают, что рано говорить о том, как именно эти изменения связаны со старением.

Когда люди стареют, молекулы в организме изменяются. Однако мы пока не знаем, что их провоцирует. Результаты исследования доказывают, что на это влияет образ жизни человека. Поэтому после 40 лет учёные советуют обратить внимание на свой рацион, заниматься физическими упражнениями, ведь в этом возрасте организм начинает меняться, – советует компьютерный биолог из Наньянского технологического университета в Сингапуре Сяотао Шен.

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