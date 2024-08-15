Исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии выяснили, что организм человека стареет не постепенно, а в 2 этапа.
Главные тезисы
- Старение организма человека происходит не постепенно, а в 2 этапа: в возрасте 44 и 60 лет.
- Более 100 участников исследования продемонстрировали изменения в молекулах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболизмом и иммунной регуляцией.
- Ученые выяснили, что молекулярные изменения после 40 лет связаны с рационом и физическими упражнениями, и могут определять ключ к пониманию возрастных заболеваний.
- Изменения в организме человека после 40 лет вызывают интерес у ученых, однако причины изменений требуют дальнейших исследований.
- Ученые советуют внимательно следить за рационом и физической активностью после 40 лет, поскольку этот возраст отмечается началом изменений в организме.
Что известно о механизме старения организма человека
Ученые в новом исследовании обнаружили, что в возрасте 44 и 60 лет организм человека начинает стремительно изменяться на молекулярном уровне.
В проведенном исследовании приняли участие более 100 человек без хронических болезней и значительных проблем со здоровьем, разного этнического происхождения в возрасте от 25 до 75 лет.
Исследователи взяли у участников эксперимента мазки из полости рта, носа и кожи, а также образцы крови и кала.
За участниками исследования велось наблюдение около 2 лет.
В частности, ученые изучили более 135 тыс различных молекул и микроорганизмов, которые влияют на работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, метаболизм, кожу и мышцы.
По результатам анализа, 81% молекул количественно изменились у людей в возрасте 40 и 60 лет.
Ученые выяснили, что эти изменения были одинаковыми для обеих групп. Они были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболизмом кофеина, состоянием кожи и мышц.
Однако при этом у участников, которым было около 40 лет, заметные изменения наблюдали в молекулах, связанных с метаболизмом алкоголя и липидов (или жиров).
У тех, кому за 60 – в молекулах, связанных с иммунной регуляцией, функцией почек и метаболизмом углеводов.
Снайдер отмечает, что изменения у людей старше 60 лет не являются неожиданностью, ведь именно в этот период начинают проявлять себя многие возрастные заболевания.
Как ученые советуют людям после 40 лет адаптироваться к началу старения
Однако изменения у людей в возрасте 40 вызвали сначала удивление у ученых. Им так и не удалось выяснить, почему молекулы в нашем организме меняются.
По словам ученых, сосредоточение внимания на молекулярных изменениях может "дать ключ" к пониманию, почему возникают возрастные заболевания.
Но отмечают, что рано говорить о том, как именно эти изменения связаны со старением.
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