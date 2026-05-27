Науковці вперше дослідили генетичний матеріал предка людини Homo erectus

Вчені вперше дослідили генетичну інформацію, вилучену з викопних решток Homo erectus. Результати свідчать, що древній родич людини міг бути тісно пов'язаний з денисівцями і навіть опосередковано з сучасними людьми.

Зокрема, були досліджені останки Homo erectus віком 400 тис років, знайдені в Китаї. Фу Сяомей, дослідник з Китайської академії наук, та його колеги витягли білки із зубної емалі шести особин. Хоча ДНК раніше не витягували з викопних решток такого віку, білки є більш довговічними, що відкриває новий спосіб вивчення еволюції людини, пише ng.24.hu.

Одним із найцікавіших результатів аналізу стало виявлення двох унікальних варіантів амінокислот. Один зустрічався виключно у особин Homo erectus, а інший був виявлений також у денисівців. За словами дослідників, ця генетична спадщина дісталася й деяким групам Homo sapiens у результаті змішання з денисівцями. Результати дослідження розкривають нові аспекти еволюції людини.

Homo erectus був першим предком сучасних людей за межами Африки, який покинув континент близько 1,8 млн років тому і поширився по Євразії. Він мав відносно великий мозок, виготовляв складні кам'яні знаряддя і існував надзвичайно довго — він зник близько 108 тис років тому.

Дослідження також порушує нові питання. Справа в тому, що в епоху середнього плейстоцену (приблизно від 774 000 до 129 000 років тому) в Африці та Євразії одночасно жили кілька груп людей, включаючи Homo erectus, неандертальців, денисівців і ранніх Homo sapiens. Цей період часто називають хаосом середнього плейстоцену, оскільки вченим вкрай складно зрозуміти, як ці групи співіснували.

Палеоантрополог з Університету Вісконсін-Медісон Джон Хокс вважає, що нові дані свідчать про те, що еволюція людини була скоріше результатом змішання різних популяцій, ніж результатом існування окремих видів.